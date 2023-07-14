Renault оновила кросовер-купе Arkana

Renault Arkana, також відомий як Megane Conquest або XM3 залежно від ринку, був одним з перших масових кросоверів-купе, які прибули в Європу. Компактний автомобіль був запущений у жовтні 2020 року та тепер отримав оновлення в середині покоління. Невеликий рестайлінг базується на успіху оригінальної моделі, яка знайшла 163 000 власників у Європі та 240 000 разом, включаючи XM3, доступний у Південній Кореї.

Також раніше Renault Arkana, але на іншій платформі, збирався в Україні шляхом великовузлового збирання. Проте успіху на нашому ринку модель не знайшла, а московський завод, звідки надходили машинокомплекти, вже закритий.

Arkana 2024 року стала останньою моделлю Renault, яка прийняла оновлений корпоративний логотип і постачається з чорними, матово-хромованими або темно-хромованими вставками залежно від рівня комплектації.

До речі, обрати потрібну версію буде простіше, оскільки стильний кросовер отримає спрощену модельну лінійку лише з версіями: Evolution, Techno та Esprit Alpine. Останній прийшов на зміну RS Line і є топовою версією.

Фактично зміни призвели до частково тонованих фар та темних акцентів замість срібла.

Ексклюзивом для Esprit Alpine будуть 19-дюймові колеса з двокольоровим покриттям, а також логотип Alpine, який також можна знайти в значку, що прикрашає передні крила. Комплектація також має дещо оновлену передню решітку порівняно зі старою лінією RS.

Всередині

Флагманське оздоблення інтер'єру отримало поєднання червоних, білих і синіх швів на дверних картах разом із грифельним покриттям на панелі приладів. Сидіння обтягнуто штучною замшею та тим, що Renault називає Eco Tep, причому 10 відсотків складу використовують біоматеріали.

Немає жодних змін під капотом, де клієнти зможуть обрати з тих же м'яких гібридних бензинових двигунів потужністю 140 і 160 кінських сил на основі чотирициліндрового двигуна з турбонаддувом об'ємом 1,33 літра. Менша версія пропонує 260 Нм крутного моменту, а більш потужна - 270 Нм. Базовий двигун забезпечить розгін від 0 до 100 км/год за 9,8 секунди, тоді як більш потужний двигун може виконати роботу за 9,1 секунди.

До них додається повна гібридна установка E-Tech потужністю 145 к.с. на базі чотирициліндрового 1,6-літрового атмосферного бензинового двигуна потужністю 94 к.с., який працює разом з електродвигуном потужністю 36 кВт і стартер-генератором потужністю 15 кВт. Renault встановила батарею ємністю 1,2 кВт-год і обіцяє, що на електроживленні можна їздити до 80 відсотків часу в містах. Порівняно зі звичайним бензиновим двигуном споживання палива зменшено на 40 відсотків.

З іншого боку, Arkana E-Tech є найповільнішим у лінійці, йому потрібно 10,8 секунди, щоб розігнатися до 100 км/год. Він також найважчий - 1435 кілограмів, тоді як дві моделі з м'яким гібридом важать 1336 кг і 1347 кг відповідно. Повний гібрид використовує багаторежимну автоматичну коробку передач E-Tech порівняно з семиступінчастою EDC (подвійним зчепленням) варіантів м'якого гібрида.

Іншим недоліком придбання E-Tech є погіршення практичності, оскільки об'єм багажника зменшено з 513 до 480 літрів із піднятими задніми сидіннями. Складіть їх, і об'єм збільшиться до 1263 літрів або на 6 літрів менше, ніж у м'яких гібридних моделях.

Вже цього літа Renault почне приймати замовлення на оновлений Arkana для Європи.