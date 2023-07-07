Volkswagen представив оновлений кросовер T-Cross

Оновлений Volkswagen T-Cross дебютував з оновленими фарами та новим сенсорним екраном.

Субкомпактний кросовер Volkswagen T-Cross вже неодноразово привертав нашу увагу, адже за весь час було продано 1,2 мільйона одиниць. Більш того, він уже розпроданий за весь рік, хоча почався лише липень





Протягом цього року закамуфльований кросовер кілька разів виїздив на тести й тепер, приблизно через чотири роки після запуску, отримав оновлення в середині генерації, щоб залишатися свіжим у надзвичайно складному сегменті.

На презентації була продемонстрована флагманська комплектація R-Line з новим суцільним кольором Grape Yellow, який пропонуватиметься разом із двома новими кольорами металік: Clear Blue і Kings Red.

Зміни починаються спереду, де T-Cross 2024 року отримує матричні світлодіодні фари в стандартній комплектації для моделей Style і R-Line і опціонально для меншої версії Life. Вони візуально з'єднані між собою світловою смугою, розташованою поруч із значком VW.

У майбутньому VW відмовляється від галогенних фар, зробивши неадаптивні світлодіодні фари стандартним обладнанням. Незалежно від комплектації, усі варіанти T-Cross матимуть цей сріблястий захист днища. Базова модель матиме 16-дюймові легкосплавні диски, тоді як топові отримають більші 17-дюймові диски.

Ззаду на задні ліхтарі нанесено X-мотив, який також зустрічається посередині.

Компактний кросовер може перевозити більш важкі предмети завдяки потужнішому дишлу, здатному витримувати 75 кілограмів або на 20 кг більше, ніж раніше. Крім того, зросла загальна дозволена вага кріплення для велосипеда, що приємно чути, враховуючи, наскільки важкими є електровелосипеди.

Незважаючи на те, що технічно це лише оновлений T-Cross, він на 27 міліметрів довший за свого попередника після зміни форми бамперів. Тепер він має розміри 4135 мм і має відносно велику колісну базу 2563 мм.

Говорячи про інтер'єр, усі версії тепер оснащені цифровою панеллю приладів розміром 8 або 10 дюймів залежно від рівня комплектації.

На центральній консолі розміщено окремо стоячий дисплей з діагоналлю 8 дюймів у дешевших моделях T-Cross або 9,2-дюймовий для топових конфігурацій. VW каже, що інформаційно-розважальна система використовує новітнє апаратне та програмне забезпечення. Для версій з автоматичним клімат-контролем передбачені сенсорні та слайдерні кнопки з підсвічуванням.

У Вольфсбурзі стверджують, що покращили сприйняту якість, налаштувавши панель приладів м'якою підкладкою, тоді як моделі T-Cross з вищими специфікаціями матимуть декоративні шви.

Обсяг багажника більш ніж пристойний для автомобіля такого розміру, коливається від 385 до 455 літрів залежно від положення заднього сидіння (воно зсувається на 140 мм). Складіть задні сидіння у співвідношенні 60:40, і об'єм підскочить до 1281 літра. Для ще більшої практичності сидіння переднього пасажира також можна скласти, але лише в автомобілях з лівим кермом.

Модельний ряд двигунів включає звичайні мотори, починаючи з 1.0 TSI. Трициліндровий агрегат із турбонаддувом доступний з потужністю 95 к.с. (70 кВт) або 116 к.с. (86 кВт).

Перший працює з п'ятиступеневою механічною коробкою передач, тоді як другий отримує шестиступеневу або додаткову семиступеневу автоматичну з подвійним зчепленням. Більший 1,5-літровий чотирициліндровий двигун, доступний виключно з DSG, має 150 к.с. Усі три агрегати передають потужність виключно на передні колеса, як у випадку з усіма моделями VW Group, які працюють на платформі MQB A0.

VW почне приймати замовлення цієї осені та планує розпочати поставки в першому кварталі 2024 року. Тим часом, споріднений Skoda Kamiq також буде готовий до дебюту пізніше цього року.