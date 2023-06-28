Renault представила новий кросовер-купе Rafale

Renault продовжила тенденції, що були закладені компактним Arkana, й представила новий спортивний кросовер Rafale, який названий на честь гоночного літака 1934 року. Новинка розміститься у D-сегменті та повністю використовує нову мову дизайну бренду.

Передня решітка радіатора та нові матричні світлодіодні фари дуже схожі на нещодавно оновлений Clio.





Rafale пропонується у флагманській комплектації Esprit Alpine, яка також доступна для кросовера Espace, від якого він успадкував 2,74-метрову колісну базу. Завдяки похилій лінії даху він не може зрівнятися з практичністю позашляховика в традиційному стилі, але він все ще пропонує гарний вантажний об'єм у 530 літрів із задніми сидіннями.

Renault має намір продавати Rafale лише з п'ятьма сидіннями, з мінімальною втратою простору для голови ззаду, незважаючи на купеподібну лінію даху. Новинка у зростаючому асортименті Renault досягає 4,71 метра і 1,86 метра в ширину, а також має величезний панорамний скляний дах розміром 1470 x 1117 мм, який може змінюватись від повністю непрозорого до повністю прозорого. Він має два додаткових налаштування, оскільки передня частина може бути непрозорою, а задня - прозорою, або навпаки.

У реальному житті він має виглядати більш імпозантно, ніж Espace, враховуючи ширші осі (+4 см) і масивні 245-мм шини. Ще однією новинкою є еволюція системи керування заднім колесом Renault для покращення зчеплення та швидкості поворотів на нерівних поверхнях. Rafale отримав ексклюзивні кольори Satin Pearl White і Alpine Blue, причому останній має більш інтенсивний синій відтінок, ніж на A110.

Усередині 12,3-дюймова цифрова панель приладів поєднується з 12-дюймовим портретним сенсорним екраном, що повторює багато останніх моделей Renault, включаючи Megane E-Tech Electric, де він був встановлений першим.

Інформаційно-розважальна система працює на базі Android Automotive 12 і підтримує бездротовий зв'язок Android Auto та Apple CarPlay. Клієнти зможуть отримати купе-позашляховик з 9,3-дюймовим проекційним дисплеєм, який проектує відповідну інформацію на лобове скло.

Потужність забезпечується гібридною установкою, що поєднує трициліндровий двигун з турбонаддувом і пару електромоторів. 1,2-літровий бензиновий агрегат видає 130 к.с. (96 кВт) і 205 Нм крутного моменту, в той час як основний електродвигун має потужність 70 к.с. (50 кВт) і 205 Нм. Що стосується вторинного електродвигуна, то це стартовий генератор потужністю 34 к.с. (25 кВт) і 50 Нм. У сукупності Renault рекламує загальну потужність 200 к.с., що відповідає Espace.

Пізніше Rafale отримає нещодавно розроблену гібридну установку потужністю 300 к.с. і повний привід із встановленням електродвигуна ззаду. Він також матиме оновлене рульове керування задніми колесами разом із налаштуванням шасі для конкретної моделі.