Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Toyota презентувала нове покоління кросовера C-HR

13:08 27.06.2023 |

Транспорт

Toyota презентувала нове покоління кросовера C-HR

 

Японська марка Toyota представила C-HR другого покоління, який зокрема отримав версію PHEV потужністю 223 кінські сили.

У грудні 2022 року Toyota оприлюднила концепт Prologue, який став передвісником C-HR другого покоління, а тепер з'явилась й серійна версія. Новинка має суттєво інший дизайн, не втрачаючи привабливості свого попередника, який виявився популярним у переповненому сегменті компактних кросоверів. Нова генерація була розроблена та сконструйована в Європі, де кросовер також буде й вироблятися.


Виробник наголошує, що новий C-HR має профіль «суперкупе» та 20-дюймові колеса, а також двокольорове фарбування. Toyota доклала особливих зусиль, щоб зменшити лінії та краще інтегрувати камери, датчики та омивачі фар, аби надати кузову більш гладкий вигляд для чистішого дизайну з покращеною аеродинамічною системою. Нова модель має довжину 4360 міліметрів, ширину 1830 мм і висоту 1558 мм або 1564 мм залежно від версії.

Toyota презентувала нове покоління кросовера C-HR

 

Салон, який побудований на колісній базі 2640 мм, пропонує 12,3-дюймову повністю цифрову панель приладів, поєднану з сенсорним екраном такого ж розміру. Топові версії також отримують проекційний дисплей, 64-кольорове освітлення, панорамний дах і звукову систему JBL.

Toyota презентувала нове покоління кросовера C-HR

 

На відміну від інших брендів, Toyota не готова відмовлятися від кнопок для часто використовуваних функцій, навіть незважаючи на те, що з кожним поколінням нового автомобіля екрани стають все більшими.

Toyota презентувала нове покоління кросовера C-HR

 

Червоні акценти та значок GR з'являться у новій комплектації GR Sport Premiere Edition зі спортивними елементами всередині та зовні.

Як очікується, новий C-HR буде доступний у Європі виключно з гібридною силовою установкою. 1,8-літровий агрегат і 2,0-літровий плагін-гібрид поставляються тільки в передньопривідному варіанті, тоді як 2,0-літровий гібрид можна придбати з додатковим повним приводом.

Базовий 1,8-літровий агрегат забезпечує загальну потужність 140 к.с. (103 кВт), за ним слідує 2,0-літрова установка з 198 к.с. (145 кВт) і PHEV з 223 к.с. (164 кВт).

Toyota презентувала нове покоління кросовера C-HR

 

Стосовно розгону, то модель базового рівня з 1,8-літровим гібридним приводом розганяється до 100 км/год за 9,9 секунди, а максимальна швидкість становить 170 км/год. 2,0-літрова модель із передньопривідним двигуном прискориться за 8,1 секунди, а 7,9 секунди до 100 км/год потрібно для версії з повним приводом. Обидві ці 2,0-літрові гібридні моделі можуть розганятися до 180 км/год. Що стосується PHEV, то він завершує спринт за 7,4 секунди і може розвивати 180 км/год. Із зарядженим акумулятором кросовер зможете подолати 66 кілометрів на електриці.

Toyota презентувала нове покоління кросовера C-HR

 

Toyota вже приймає онлайн-бронювання в Європі, де до GR Sport Premiere Edition, про яку згадувалось раніше, додається High Premiere Edition із власним набором функцій, які зазвичай є у версіях топового класу.


Toyota презентувала нове покоління кросовера C-HR

 

Toyota презентувала нове покоління кросовера C-HR
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Toyota
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0225
  0,0987
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6572  0,01 0,03 37,3480  0,02 0,05
EUR 40,1816  0,09 0,23 41,0148  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес