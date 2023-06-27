Toyota презентувала нове покоління кросовера C-HR

Японська марка Toyota представила C-HR другого покоління, який зокрема отримав версію PHEV потужністю 223 кінські сили.

У грудні 2022 року Toyota оприлюднила концепт Prologue, який став передвісником C-HR другого покоління, а тепер з'явилась й серійна версія. Новинка має суттєво інший дизайн, не втрачаючи привабливості свого попередника, який виявився популярним у переповненому сегменті компактних кросоверів. Нова генерація була розроблена та сконструйована в Європі, де кросовер також буде й вироблятися.





Виробник наголошує, що новий C-HR має профіль «суперкупе» та 20-дюймові колеса, а також двокольорове фарбування. Toyota доклала особливих зусиль, щоб зменшити лінії та краще інтегрувати камери, датчики та омивачі фар, аби надати кузову більш гладкий вигляд для чистішого дизайну з покращеною аеродинамічною системою. Нова модель має довжину 4360 міліметрів, ширину 1830 мм і висоту 1558 мм або 1564 мм залежно від версії.

Салон, який побудований на колісній базі 2640 мм, пропонує 12,3-дюймову повністю цифрову панель приладів, поєднану з сенсорним екраном такого ж розміру. Топові версії також отримують проекційний дисплей, 64-кольорове освітлення, панорамний дах і звукову систему JBL.

На відміну від інших брендів, Toyota не готова відмовлятися від кнопок для часто використовуваних функцій, навіть незважаючи на те, що з кожним поколінням нового автомобіля екрани стають все більшими.

Червоні акценти та значок GR з'являться у новій комплектації GR Sport Premiere Edition зі спортивними елементами всередині та зовні.

Як очікується, новий C-HR буде доступний у Європі виключно з гібридною силовою установкою. 1,8-літровий агрегат і 2,0-літровий плагін-гібрид поставляються тільки в передньопривідному варіанті, тоді як 2,0-літровий гібрид можна придбати з додатковим повним приводом.

Базовий 1,8-літровий агрегат забезпечує загальну потужність 140 к.с. (103 кВт), за ним слідує 2,0-літрова установка з 198 к.с. (145 кВт) і PHEV з 223 к.с. (164 кВт).

Стосовно розгону, то модель базового рівня з 1,8-літровим гібридним приводом розганяється до 100 км/год за 9,9 секунди, а максимальна швидкість становить 170 км/год. 2,0-літрова модель із передньопривідним двигуном прискориться за 8,1 секунди, а 7,9 секунди до 100 км/год потрібно для версії з повним приводом. Обидві ці 2,0-літрові гібридні моделі можуть розганятися до 180 км/год. Що стосується PHEV, то він завершує спринт за 7,4 секунди і може розвивати 180 км/год. Із зарядженим акумулятором кросовер зможете подолати 66 кілометрів на електриці.

Toyota вже приймає онлайн-бронювання в Європі, де до GR Sport Premiere Edition, про яку згадувалось раніше, додається High Premiere Edition із власним набором функцій, які зазвичай є у версіях топового класу.



