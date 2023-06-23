Німецька марка Porsche презентувала концепт електричного гіперкара Mission X., з яким планує побити рекорд траси Нюрбургринг.

На своє 75-річчя культова компанія спортивних автомобілів Porsche зробила собі чудовий подарунок - гіперкар, який, за словами бренду, стане найшвидшим серійним автомобілем на Нюрбургрингу. І так, це буде електромобіль.



Звісно це станеться, якщо Porsche вирішить побудувати його. Наразі Mission X - це лише концепт, але яскравий показник того, як може виглядати наступний Porsche.

Porsche зазначила, що гіперкар запропонує дивовижне співвідношення потужності до ваги (принаймні, одна кінська сила на 1 кг ваги) завдяки новій, повністю електричній, 900-вольтній архітектурі. Якщо взяти за еталон останній гіперкар Porsche, 918 Spyder 2015 року та його споряджену вагу 1678 кг, це означатиме десь близько 1700 кінських сил. Це майже вдвічі більше, ніж Spyder, який став першим серійним автомобілем, який проїхав коло Нюрбургрингу менш ніж за сім хвилин.

Знову ж таки, це лише припущення, оскільки такий рівень потужності легко зробить такий автомобіль найпотужнішим шосейним Porsche за всю історію, зі значно більшою потужністю, ніж трековий 919 Hybrid Evo, зроблений Porsche для світового турне зі знищення рекордів треків.





Porsche представила концепт Mission X до 75-річчя компанії та напередодні 100-річчя 24 годин Ле-Мана. Тут є природний зв'язок: дизайн Mission X, як кажуть, також був натхненний Ле-Маном, з дверима, які відкриваються вгору та вперед, як у класичному 917.

Це лише один із акцентів радикального стилю, який включає скляний купол, що закриває салон, захищений екзоскелетом з вуглецевого волокна. Отримана форма нагадує прототипи минулого Ле-Мана, але виконана в сучасному стилі.

Всередині цього купола також досить примітно: сидіння водія та пасажира контрастного кольору, а також шеститочкові ремені безпеки для обох. Проте приладова панель пасажира має слот для аналогових або цифрових секундомірів.

Незважаючи на те, що він буде надзвичайно потужним, Mission X відносно компактний. Його загальна довжина становить 4500 мм, а ширина - 2000 мм, що на вражаючих 150 мм коротше за 918 Spyder і більш ніж на 50 мм ширше. Незважаючи на це, колісна база однакова.

Незважаючи на те, що Porsche має електричний двигун, як і Taycan, акумуляторну батарею Porsche розташував позаду сидінь, так звану схему «e-core», яка має створити таку ж динаміку керованості, що й автомобіль із центральним розташуванням двигуна.

Якщо Porsche дійсно створить виробничу версію гіперкара, то для вимірювання потужності знадобляться чотиризначні цифри. Думка про таку потужність у поєднанні з інженерним і гоночним досвідом такої компанії, як Porsche, варта того, щоб бути в захваті.