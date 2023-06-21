Виробник електромобілів Rivian перейде на стандарт зарядки Tesla

Виробник електромобілів Rivian заявив про своє рішення перейти на стандарт зарядки Tesla - NACS. Це дасть можливість власникам електромобілів Rivian користуватися найбільшою зарядною мережею у США. У свою чергу, Tesla стала ще ближче до того, щоб її зарядки стали галузевим стандартом.

Rivian, яка володіє власною невеликою мережею швидких зарядних станцій, планує навесні 2024 року надати своїм клієнтам через спеціальні адаптери доступ до 12 000 зарядних станцій Tesla Supercharge на території США та Канади. Крім того, компанія оснащуватиме свої електромобілі зарядними портами стандарту Tesla NACS починаючи з 2025 року. Р. Дж. Скариндж (RJ Scaringe), генеральний директор Rivian, підкреслив у своїй заяві, що угода дозволить власникам електричних пікапів та позашляховиків Rivian ефективно використовувати велику мережу зарядок Tesla.

На цьому фоні акції каліфорнійської компанії Rivian зросли на 3% на попередніх продажах. Акції Tesla також піднялися на 0,5%, продовживши зростання більш ніж на 40% з моменту оголошення угоди з Ford наприкінці травня.

Нещодавно Tesla уклала аналогічні угоди з General Motors та Ford. Це дозволяє іншим автовиробникам використовувати зарядну мережу Tesla, тоді як Tesla може збільшувати свої доходи, продаючи електроенергію більшій кількості власників електромобілів.

Доступ до зарядних станцій є критично важливим для автовиробників, щоб зменшити побоювання клієнтів залишитися без енергії. За даними Міністерства енергетики США, зарядки Tesla Supercharger становлять близько 60% всіх швидких зарядних станцій у США. Однак, крім Tesla, більшість виробників не прагнуть створення власних мереж.

Аналітики зазначають, що створення та обслуговування мережі зарядних станцій потребує значних інвестицій, при цьому доходи обмежені через відносно малу кількість електромобілів на дорогах. Доходи від послуг та інших джерел, включаючи збори за використання зарядок Tesla, склали трохи менше 10% від загального виторгу компанії за останній квартал. Окремої статистики щодо доходів від власних зарядних станцій Tesla не надається.

Tesla зробила великий прорив, витіснивши конкуруючий стандарт CCS, що раніше підтримувався адміністрацією Байдена. Влада США надала 7,5 мільярда доларів на прискорення розгортання в США зарядних станцій для електромобілів. Tesla була змушена відкрити доступ до своєї мережі зарядок, щоб претендувати на частину цих федеральних коштів.

Стандарт зарядки Tesla був закритим до листопада, коли компанія оприлюднила дизайн та специфікації, перейменувавши технологію на Північноамериканський стандарт зарядки (NACS).

"Ми раді бачити, як галузь об'єднується, щоб прийняти Північноамериканський стандарт зарядки ", - заявила старший директор Tesla із зарядної інфраструктури Ребекка Тінуччі (Rebecca Tinucci).

Виробники, такі як ABB E-mobility North America, Tritium DCFC, EVgo та FreeWire, активно адаптують свої зарядні станції, додаючи роз'єми NACS після оголошень Ford та GM.

Rivian, що випускає пікап R1T та позашляховик R1S, заявила про намір продовжувати розширення своєї мережі зарядних станцій. Раніше компанія анонсувала плани будівництва понад 3500 зарядних станцій.

У той же час Китай як найбільший у світі ринок електромобілів має свій стандарт зарядки. У Японії автовиробники, такі як Toyota та Nissan, просувають стандарт ChadeMo.

З урахуванням активної підтримки з боку уряду та збільшення федерального фінансування, галузь електромобілів продовжить зростати та розвиватися. Важливо, щоб виробники електромобілів продовжували співпрацювати та стандартизувати зарядні рішення, щоб забезпечити зручність та доступність для кінцевих споживачів, сприяючи більш стійкому та екологічно чистому транспорту.