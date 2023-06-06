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АНАЛІТИКА

Tesla Model S Plaid встановила новий рекорд на трасі в Нюрбургринзі, обігнавши Porsche Taycan Turbos S на 8 секунд

08:38 06.06.2023 |

Транспорт

Tesla Model S Plaid встановила новий рекорд на трасі в Нюрбургринзі, обігнавши Porsche Taycan Turbos S на 8 секунд

 

Tesla Model S Plaid вдалося відібрати звання лідера на північній петлі траси в Нюрбургринзі в електромобіля Porsche Taycan Turbos S. Рекорд [серед серійних автомобілів] було встановлено на початку поточного місяця.

Tesla Model S Plaid вперше стала лідером у 2021 році, примудрившись подолати дистанцію за 7 хвилин 35,579 секунди. Торік Porsche Taycan Turbos S поліпшив результат на 2 секунди, але ще через рік електромобіль компанії Ілона Маска (Elon Musk) повернув собі лідерство.

2 червня 2023 року Tesla Model S Plaid встановила новий рекорд. Машина пройшла північну петлю за 7 хвилин 25,231 секунди, поліпшивши власний результат більш ніж на 10 секунд і обійшовши Taycan Turbos S на 8 секунд.

У заїзді взяв участь електромобіль із комплектним Track Package. Він передбачає застосування керамічних компонентів у гальмівному механізмі та спеціальних шин, за рахунок яких максимальна швидкість транспортного засобу збільшується до 322 км/год.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Tesla
 

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