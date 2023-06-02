Aston Martin DB12 представлений з 671-сильним AMG V8

Британський автовиробник Aston Martin представив абсолютно новий DB12, який відкриває нову еру для бренду зі значно більшою потужністю, кращою динамікою та ще вищим рівнем комфорту всередині.





Aston Martin настільки пишається своїм новим продуктом, що описує його як перший у світі супертурер і «найповнішу та найдосконалішу модель DB» в історії компанії. Але одразу треба сказати, що про потужність V12 тут не йдеться.

Однак нещодавно оптимізований 4,0-літровий двигун V8 з подвійним турбонаддувом, створений Mercedes-AMG, тепер забезпечує набагато більше потужності, ніж раніше, що робить DB12 ще потужнішим за DB11 V12.

У цьому новому застосуванні восьмициліндровий мотор видає 671 кінську силу при 6000 об/хв і крутний момент 800 Нм між 2750 і 6000 об/хв. Це на 30 відсотків більше за попередній V8, і на 41 к.с. більше за DB11 AMR з модернізованим 5,2-літровим V12. Нове купе розганяється до 100 км на годину всього за 3,5 секунди, а максимальна швидкість становить 325 км на годину.

Aston Martin заявляє, що вніс кілька важливих змін у двигун V8, щоб зробити його більш потужним, ніж раніше. До них відносяться модифіковані профілі кулачків, оптимізовані коефіцієнти стиснення, турбокомпресори більшого діаметру та покращене охолодження завдяки повністю переробленій системі охолодження з двома додатковими охолоджувачами на верхній частині існуючого головного радіатора.





DB12 також є першою моделлю DB з електронним заднім диференціалом, який може переходити від повністю заблокованого до повністю відкритого всього за лічені мілісекунди. Цей двигун V8 поєднується з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Уся ця потужність вимагає підвіски, яка може впоратися зі збільшеними зусиллями, тому Aston Martin представляє адаптивні амортизатори наступного покоління та жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості. Є три режими водіння - GT, Sport і Sport+, з підвищенням чутливості та жорсткості. У найбільш консервативному режимі, за словами автовиробника, якість їзди комфортна та забезпечує «піднесену, але маневрену їзду».

З точки зору дизайну, DB12 має знайомий, але повністю оновлений стиль. На передній панелі домінує гігантська решітка радіатора, оточена новими світлодіодними фарами. Над решіткою розташована остання версія емблеми Aston Martin, а під решіткою - повністю змінений спліттер.

Автомобіль їздить на стандартних 21-дюймових колесах, що ховають чавунні 400-міліметрові передні диски та 360-міліметрові задні диски. Бічні дзеркала без рами та дверні ручки врівень допомагають створити витонченіший дизайн і знизити коефіцієнт лобового опору.

Одним із основних елементів салону, крім масивної центральної консолі, орієнтованої на водія, і найтоншої шкіри Alcantara, є абсолютно нова інформаційно-розважальна система, розроблена та повністю розроблена Aston Martin. Вона оснащена бездротовою підтримкою Apple CarPlay і Android Auto, новою навігаційною системою з підключенням до Інтернету та 3D-картою, програмою для мобільних пристроїв і оновленнями по повітрю.

Aston Martin розпочне поставки нового DB12 протягом третього кварталу цього року. Інформація щодо цін очікуються ближче до дати початку продажу.