BMW презентувала оновлену 5 серію

Оновлений седан BMW 5 серії дебютував разом із електричною версією i5 M60 з потужністю до 600 к.с.

Минув лише місяць, як Mercedes представив E-Class 2024 року, і BMW готова дати відсіч. Марка представлена оновлену 5 серію, яка всередині країни відома під кодовою назвою «G60».





Цей розкішний седан, доступний у всьому світі з бензиновими, дизельними, гібридними та повністю електричними силовими агрегатами, повинен запропонувати щось для кожного. Хоча версії з двигуном V8 у вигляді M550i поки офіційно не анонсовано.

BMW i5 M60 2024 року

Шпигунські знімки та тізери намалювали точну картину того, чого очікувати від оновленого дизайну. Ключове слово тут - «еволюційний», оскільки BMW утрималась від прийняття суперечливих стилів 7 серії, X7 і XM.

BMW i5 eDrive40 2024 року

Тим не менш, на цих офіційних зображеннях не було видно, що нова 5 серія значно збільшилася в розмірах. Модель була розтягнута до 5060 мм, а його ширина зросла до 1900 мм.

BMW i5 eDrive40 2024 року

Оскільки BMW розробила автомобіль для розміщення акумуляторної батареї для i5, його довелося підняти до 1515 мм. Тепер, коли колісна база подовжена до 2995 мм, простір для ніг на задніх сидіннях має стати ще кращим. Коефіцієнт опору 0,23.

BMW i5 M60 2024 року

Хоча екстер'єр не є повним відходом від старої моделі, інтер'єр було повністю перероблено. BMW реалізувала свою розробку з подвійним екраном, але з родзинкою, оскільки нова серія 5 використовує систему iDrive 8.5, спільну з нещодавно представленим i7 M70.

BMW i5 M60 2024 року

Система обіцяє надати більш інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача з функцією QuickSelect, яка складається із згрупованих ярликів на головному екрані без необхідності переходити у підменю. Розмір екрана не змінився порівняно з іншими моделями, оскільки все ще пропонується 12,3-дюймовий дисплей водія та 14,9-дюймовий сенсорний екран.

BMW i5 M60 2024 року

Вантажний об'єм становить 520 літрів для версій ДВЗ та PHEV й 490 літрів для електрокара. Якщо складання заднього сидіння у співвідношенні 40:20:40 все ще не забезпечує необхідного об'єму, більш практичний універсал 5 Series Touring надійде в продаж у Європі наступної весни з усіма типами силових агрегатів.

BMW i5 M60 2024 року

Суто електричні моделі повинні відігравати головну роль у новій 5-й серії - не дивно.

BMW i5 M60 2024 року

eDrive40 оснащений електродвигуном, заднім приводом і потужністю 340 к.с. Акумулятор i5 має корисну енергію 81,2 кВт-год. Завдяки розташуванню в підлозі автомобіля не повинно бути втрати простору для пасажирів. Новий режим водіння під назвою «Max Range» призначений для збільшення запасу ходу до 25 відсотків завдяки дроселюванню потужності та зменшенню функцій комфорту.

BMW i5 M60 2024 року

i5 заряджається зі змінним струмом до 11 кВт у стандартній комплектації, а до 22 кВт доступний як опція. При зарядці постійним струмом вони навіть перевершують 7 серію з потужністю до 205 кВт. Тож за 10 хвилин можна закачати в машину живлення на 156 кілометрів. Щоб досягти рівня заповнення від 10 до 80 відсотків, потрібно 30 хвилин.

BMW i5 eDrive40 2024 року

Тим не менш, двигуни внутрішнього згоряння залишаються основними драйверами продажів у Європі. Базовими будуть 520i з 208 к.с. (190 к.с. плюс 18 к.с. від 48-вольтового стартера) і 520d з 197 к.с. (плюс 11 к.с. від RSG). Зображення двигуна внутрішнього згоряння 5-ї серії все ще не опубліковані, оскільки був презентований поки лише 530e.

BMW i5 eDrive40 2024 року

Навесні 2024 року з'являться 530e з потужністю 299 к.с. і 550e xDrive, єдиний шестициліндровий двигун у портфоліо. Його привід забезпечує системну продуктивність 489 к.с. Батарея в обох має корисну ємність 19,4 кВт-год і може заряджатися до 7,4 кВт.

M5 з восьмициліндровим гібридом також має вийти на ринок у 2024 році та матиме близько 650 к.с. Можна чекати й на більш гарячий варіант потужністю близько 750 к.с.





Навесні 2024 року також відбудеться запуск універсалу 5 Series Touring, який також буде доступний безпосередньо як i5 Touring. Силові агрегати, які не будуть доступні в Європі, включають 530i з 4-циліндровим двигуном потужністю 258 к.с. і 540i xDrive з 6-циліндровим двигуном потужністю 381 к.с.

BMW i5 eDrive40 2024 року

Всі європейські двигуни можна знайти в таблиці:





Модель 520i 520d 520d xDrive 530e 550e xDrive i5 eDrive40 i5 M60 Двигун 4-цил.-бензин 4-цил.-дизель 4-цил.-дизель 4-цил.-бензин +E-мотор 6-цил.-бензин. +E-мотор E-мотор 2x E-мотори Потужність 208к.с. /330Nm 197к.с./ 400Nm 197к.с./ 400Nm 299к.с./ 450Nm 489к.с./ 700Nm 340к.с./

430Nm 601к.с./ 820Nm 0-100 км/год 7,5 с 7,3 с 7,3 с 6,4 с 4,3 с 6,0 с 3,8 с Ш. макс 230 км/год 233 км/год 228 км/год 230 км/год 250 км/год 190 км/год 230 км/год Витрати 5,7-6,4 л 5,1-5,6 л 5,5-6,0 л 0,8л/ 21,4кВт 1,1л/ 22,5кВт 15,9-19,5кВт 18,2-20,6кВт ел. дальність – – – 87-102 км 79-90 км 477-582 км 455-516 км

BMW i5 eDrive40 2024 року

BMW i5 eDrive40 2024 року

BMW i5 eDrive40 2024 року

BMW i5 eDrive40 2024 року

BMW i5 eDrive40 2024 року