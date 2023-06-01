Фінансові новини
- |
- 01.06.23
- |
- 14:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
BMW презентувала оновлену 5 серію
14:38 01.06.2023 |
Оновлений седан BMW 5 серії дебютував разом із електричною версією i5 M60 з потужністю до 600 к.с.
Минув лише місяць, як Mercedes представив E-Class 2024 року, і BMW готова дати відсіч. Марка представлена оновлену 5 серію, яка всередині країни відома під кодовою назвою «G60».
Цей розкішний седан, доступний у всьому світі з бензиновими, дизельними, гібридними та повністю електричними силовими агрегатами, повинен запропонувати щось для кожного. Хоча версії з двигуном V8 у вигляді M550i поки офіційно не анонсовано.
Шпигунські знімки та тізери намалювали точну картину того, чого очікувати від оновленого дизайну. Ключове слово тут - «еволюційний», оскільки BMW утрималась від прийняття суперечливих стилів 7 серії, X7 і XM.
Тим не менш, на цих офіційних зображеннях не було видно, що нова 5 серія значно збільшилася в розмірах. Модель була розтягнута до 5060 мм, а його ширина зросла до 1900 мм.
Оскільки BMW розробила автомобіль для розміщення акумуляторної батареї для i5, його довелося підняти до 1515 мм. Тепер, коли колісна база подовжена до 2995 мм, простір для ніг на задніх сидіннях має стати ще кращим. Коефіцієнт опору 0,23.
Хоча екстер'єр не є повним відходом від старої моделі, інтер'єр було повністю перероблено. BMW реалізувала свою розробку з подвійним екраном, але з родзинкою, оскільки нова серія 5 використовує систему iDrive 8.5, спільну з нещодавно представленим i7 M70.
Система обіцяє надати більш інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача з функцією QuickSelect, яка складається із згрупованих ярликів на головному екрані без необхідності переходити у підменю. Розмір екрана не змінився порівняно з іншими моделями, оскільки все ще пропонується 12,3-дюймовий дисплей водія та 14,9-дюймовий сенсорний екран.
Вантажний об'єм становить 520 літрів для версій ДВЗ та PHEV й 490 літрів для електрокара. Якщо складання заднього сидіння у співвідношенні 40:20:40 все ще не забезпечує необхідного об'єму, більш практичний універсал 5 Series Touring надійде в продаж у Європі наступної весни з усіма типами силових агрегатів.
Суто електричні моделі повинні відігравати головну роль у новій 5-й серії - не дивно.
eDrive40 оснащений електродвигуном, заднім приводом і потужністю 340 к.с. Акумулятор i5 має корисну енергію 81,2 кВт-год. Завдяки розташуванню в підлозі автомобіля не повинно бути втрати простору для пасажирів. Новий режим водіння під назвою «Max Range» призначений для збільшення запасу ходу до 25 відсотків завдяки дроселюванню потужності та зменшенню функцій комфорту.
i5 заряджається зі змінним струмом до 11 кВт у стандартній комплектації, а до 22 кВт доступний як опція. При зарядці постійним струмом вони навіть перевершують 7 серію з потужністю до 205 кВт. Тож за 10 хвилин можна закачати в машину живлення на 156 кілометрів. Щоб досягти рівня заповнення від 10 до 80 відсотків, потрібно 30 хвилин.
Тим не менш, двигуни внутрішнього згоряння залишаються основними драйверами продажів у Європі. Базовими будуть 520i з 208 к.с. (190 к.с. плюс 18 к.с. від 48-вольтового стартера) і 520d з 197 к.с. (плюс 11 к.с. від RSG). Зображення двигуна внутрішнього згоряння 5-ї серії все ще не опубліковані, оскільки був презентований поки лише 530e.
Навесні 2024 року з'являться 530e з потужністю 299 к.с. і 550e xDrive, єдиний шестициліндровий двигун у портфоліо. Його привід забезпечує системну продуктивність 489 к.с. Батарея в обох має корисну ємність 19,4 кВт-год і може заряджатися до 7,4 кВт.
M5 з восьмициліндровим гібридом також має вийти на ринок у 2024 році та матиме близько 650 к.с. Можна чекати й на більш гарячий варіант потужністю близько 750 к.с.
Навесні 2024 року також відбудеться запуск універсалу 5 Series Touring, який також буде доступний безпосередньо як i5 Touring. Силові агрегати, які не будуть доступні в Європі, включають 530i з 4-циліндровим двигуном потужністю 258 к.с. і 540i xDrive з 6-циліндровим двигуном потужністю 381 к.с.
Всі європейські двигуни можна знайти в таблиці:
|Модель
|520i
|520d
|520d xDrive
|530e
|550e xDrive
|i5 eDrive40
|i5 M60
|Двигун
|4-цил.-бензин
|4-цил.-дизель
|4-цил.-дизель
|4-цил.-бензин +E-мотор
|6-цил.-бензин. +E-мотор
|E-мотор
|2x E-мотори
|Потужність
|208к.с. /330Nm
|197к.с./ 400Nm
|197к.с./ 400Nm
|299к.с./ 450Nm
|489к.с./ 700Nm
|340к.с./
430Nm
|601к.с./ 820Nm
|0-100 км/год
|7,5 с
|7,3 с
|7,3 с
|6,4 с
|4,3 с
|6,0 с
|3,8 с
|Ш. макс
|230 км/год
|233 км/год
|228 км/год
|230 км/год
|250 км/год
|190 км/год
|230 км/год
|Витрати
|5,7-6,4 л
|5,1-5,6 л
|5,5-6,0 л
|0,8л/ 21,4кВт
|1,1л/ 22,5кВт
|15,9-19,5кВт
|18,2-20,6кВт
|ел. дальність
|–
|–
|–
|87-102 км
|79-90 км
|477-582 км
|455-516 км
BMW i5 eDrive40 2024 року
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про постачання Україні боєприпасів, далі - переговори з Єврорадою
|Зеленський прибув на Європейський політичний саміт до Молдови
|США оголосили про новий пакет допомоги для України, до якого увійдуть боєприпаси для Patriot, системи Stinger, ЗРК Avenger
|НКРЕКП скасувала граничні ціни на ринку електроенергії з 30 червня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|BMW презентувала оновлену 5 серію
|Застосунок Apple Music Classical тепер доступний для Android
|Надія на порятунок людства. Науковці знайшли ліки проти супербактерій, їм допоміг штучний інтелект
|СПГ-танкери хочуть змусити втрачати менше газу
|Німецький стартап залучив початкові інвестиції на «революційний» пристрій для електрогенерації
|Євросоюз і США домовилися про єдиний стандарт зарядки для електровантажівок
Бізнес
|Не лише TikTok: у США зростає популярність китайських програм, які так само можуть загрожувати нацбезпеці
|Гігантські вантажні безпілотники Natilus отримають водневі двигуни потужністю до 2,5 МВт
|Дженсен Хуанг, анонсуючи суперкомп'ютер NVIDIA DGX GH200 для генеративних ШІ, заявив, що ми всі тепер програмісти
|Twitter впав в ціні втричі після купівлі Маском, - Bloomberg
|Тристоронній оборонний альянс AUKUS провів випробування військової техніки на базі штучного інтелекту
|Toyota представила нове покоління Tacoma
|ASUS показала відеокарту GeForce RTX 4070, яка обходиться без роз'ємів додаткового живлення