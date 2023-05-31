Volkswagen представив оновлений Touareg

Німецький бренд Volkswagen показав рестайлінговий Touareg, який серед іншого отримав вдосконалені матричні світлодіодні фари та логотип із підсвічуванням ззаду.

Volkswagen Touareg третього покоління дебютував ще в 2018 році й протягом п'яти років було продано більше 200 000 одиниць. Тепер флагманський позашляховик VW отримав значний рестайлінг, щоб залишатися конкурентоспроможним у дуже прибутковому сегменті. Його вже можна замовити в Європі, а топова версія R з'явиться 22 червня.





По-перше, Touareg змінив дизайн колісних дисків. Варіанти коліс варіюються за розміром від 19 до 21 дюйма, але R-Line і R отримають більший 22-дюймовий комплект із покриттям Silicon Gray Matt.

Volkswagen Touareg R line 2024 року

Крім того, вперше на VW, виробленому в Європі - точніше у Братиславі у Словаччині - на дверях багажника з'явився значок із підсвічуванням.

Спереду оновлені фари з потрійною літерою «L» є абсолютно новими та використовують досконалішу матричну технологію з мікросвітлодіодами, як це можна побачити в Porsche Cayenne 2024 року. Відома як IQ. Light HD LED matrix, кожна фара може похвалитися не менше ніж 19 216 мікросвітлодіодами з індивідуальним керуванням, які забезпечують чудове освітлення в найтемніші ночі, не засліплюючи зустрічних водіїв. Задні ліхтарі також були змінені, щоб включити ту саму трійку L-подібних елементів.

Volkswagen Touareg Elegance 2024 року

Зайшовши всередину, можна побачити, що Touareg 2024 року є більш схожим і стандартно оснащений Innovision Cockpit. Це маркетинговий жаргон для поєднання повністю цифрової 12-дюймової панелі приладів із 15-дюймовим сенсорним екраном. Інформаційно-розважальну систему було налаштовано для підтримки картографічних даних високої роздільної здатності з навігацією на рівні смуги, а також кращого голосового керування та бездротового зв'язку Android Auto та Apple CarPlay.

Volkswagen Touareg R 2024 року

Крім того, деякі розподільчі пристрої тепер глянцево-чорні, а на панелі приладів із боку пасажира встановлено оновлене освітлення навколишнього середовища з написом «Touareg». Тепер VW встановлює потужніші порти USB-C і пропонує проекційний дисплей і звукову систему Dynaudio потужністю 730 Вт за додаткову плату.

Під капотом знаходяться лише двигуни V6, оскільки дизель V8 із високим крутним моментом, який також використовувався в Bentley Bentayga та Audi SQ7, зник у Last Edition у 2020 році.





Пропонується п'ять різних версій на вибір, починаючи з 3,0-літрового двигуна з турбонаддувом - бензиновий двигун V6 потужністю 335 к.с. (250 кВт). Дизельний 3,0-літровий V6 TDI може мати 228 к.с. (170 кВт) або 282 к.с. (210 кВт).

Якщо потрібна електрифікована силова установка, eHybrid поєднує 3,0-літровий бензиновий двигун V6 з електродвигуном із загальною потужністю 375 к.с. (280 кВт), яка збільшується до 456 к.с. (340 кВт) для топового Touareg R.

Volkswagen Touareg R line 2024 року

Незалежно від двигуна, усі версії стандартно оснащуються повним приводом 4Motion і восьмиступеневою автоматичною коробкою передач.

Volkswagen Touareg R line 2024 року

Інженери переглянули як стандартну сталеву, так і додаткову пневматичну підвіску для підвищення комфорту, а також додали датчик навантаження на дах. Залежно від того, що він читає, бортові комп'ютери передають вищі поперечні сили для покращення маневреності, за словами дослідників з Вольфсбурга. Ще однією новинкою є опціональні продуктивні шини.

Volkswagen Touareg R line 2024 року

VW продаватиме свій оновлений флагманський позашляховик у варіантах Basic, Elegance, R-Line і R, починаючи з ціною від 69 200 євро до 93 870 євро. З моменту дебюту моделі в 2002 році було продано понад 1,13 мільйона одиниць.

Volkswagen Touareg Elegance 2024 року

Volkswagen Touareg Elegance 2024 року

Volkswagen Touareg R 2024 року