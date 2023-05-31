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Volkswagen представив оновлений Touareg

14:39 31.05.2023 |

Транспорт

Volkswagen представив оновлений Touareg

 

Німецький бренд Volkswagen показав рестайлінговий Touareg, який серед іншого отримав вдосконалені матричні світлодіодні фари та логотип із підсвічуванням ззаду.

Volkswagen представив оновлений Touareg

 

Volkswagen Touareg третього покоління дебютував ще в 2018 році й протягом п'яти років було продано більше 200 000 одиниць. Тепер флагманський позашляховик VW отримав значний рестайлінг, щоб залишатися конкурентоспроможним у дуже прибутковому сегменті. Його вже можна замовити в Європі, а топова версія R з'явиться 22 червня.


По-перше, Touareg змінив дизайн колісних дисків. Варіанти коліс варіюються за розміром від 19 до 21 дюйма, але R-Line і R отримають більший 22-дюймовий комплект із покриттям Silicon Gray Matt.

Volkswagen представив оновлений Touareg

 Volkswagen Touareg R line 2024 року

Крім того, вперше на VW, виробленому в Європі - точніше у Братиславі у Словаччині - на дверях багажника з'явився значок із підсвічуванням.

Volkswagen представив оновлений Touareg

 

Спереду оновлені фари з потрійною літерою «L» є абсолютно новими та використовують досконалішу матричну технологію з мікросвітлодіодами, як це можна побачити в Porsche Cayenne 2024 року. Відома як IQ. Light HD LED matrix, кожна фара може похвалитися не менше ніж 19 216 мікросвітлодіодами з індивідуальним керуванням, які забезпечують чудове освітлення в найтемніші ночі, не засліплюючи зустрічних водіїв. Задні ліхтарі також були змінені, щоб включити ту саму трійку L-подібних елементів.

Volkswagen представив оновлений Touareg

 Volkswagen Touareg Elegance 2024 року

Зайшовши всередину, можна побачити, що Touareg 2024 року є більш схожим і стандартно оснащений Innovision Cockpit. Це маркетинговий жаргон для поєднання повністю цифрової 12-дюймової панелі приладів із 15-дюймовим сенсорним екраном. Інформаційно-розважальну систему було налаштовано для підтримки картографічних даних високої роздільної здатності з навігацією на рівні смуги, а також кращого голосового керування та бездротового зв'язку Android Auto та Apple CarPlay.

Volkswagen представив оновлений Touareg

 Volkswagen Touareg R 2024 року

Крім того, деякі розподільчі пристрої тепер глянцево-чорні, а на панелі приладів із боку пасажира встановлено оновлене освітлення навколишнього середовища з написом «Touareg». Тепер VW встановлює потужніші порти USB-C і пропонує проекційний дисплей і звукову систему Dynaudio потужністю 730 Вт за додаткову плату.

Volkswagen представив оновлений Touareg

 

Під капотом знаходяться лише двигуни V6, оскільки дизель V8 із високим крутним моментом, який також використовувався в Bentley Bentayga та Audi SQ7, зник у Last Edition у 2020 році.


Пропонується п'ять різних версій на вибір, починаючи з 3,0-літрового двигуна з турбонаддувом - бензиновий двигун V6 потужністю 335 к.с. (250 кВт). Дизельний 3,0-літровий V6 TDI може мати 228 к.с. (170 кВт) або 282 к.с. (210 кВт).

Volkswagen представив оновлений Touareg

 

Якщо потрібна електрифікована силова установка, eHybrid поєднує 3,0-літровий бензиновий двигун V6 з електродвигуном із загальною потужністю 375 к.с. (280 кВт), яка збільшується до 456 к.с. (340 кВт) для топового Touareg R.

Volkswagen представив оновлений Touareg

 Volkswagen Touareg R line 2024 року

Незалежно від двигуна, усі версії стандартно оснащуються повним приводом 4Motion і восьмиступеневою автоматичною коробкою передач.

Volkswagen представив оновлений Touareg

 Volkswagen Touareg R line 2024 року

Інженери переглянули як стандартну сталеву, так і додаткову пневматичну підвіску для підвищення комфорту, а також додали датчик навантаження на дах. Залежно від того, що він читає, бортові комп'ютери передають вищі поперечні сили для покращення маневреності, за словами дослідників з Вольфсбурга. Ще однією новинкою є опціональні продуктивні шини.

Volkswagen представив оновлений Touareg

 Volkswagen Touareg R line 2024 року

VW продаватиме свій оновлений флагманський позашляховик у варіантах Basic, Elegance, R-Line і R, починаючи з ціною від 69 200 євро до 93 870 євро. З моменту дебюту моделі в 2002 році було продано понад 1,13 мільйона одиниць.

Volkswagen представив оновлений Touareg

 Volkswagen Touareg Elegance 2024 року

Volkswagen представив оновлений Touareg

 Volkswagen Touareg Elegance 2024 року

Volkswagen представив оновлений Touareg

 Volkswagen Touareg R 2024 року
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Volkswagen
 

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