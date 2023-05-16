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Швеція будує електричну дорогу, що дозволяє заряджати електромобілі під час руху
11:49 15.05.2023 |
У Швеції будують першу у світі постійну 21-кілометрову електричну дорогу, яка заряджатиме електромобілі під час руху.
Про це повідомляє Electrek.
Електрифіковану дорогу будує шведська транспортна адміністрація Trafikverket, яка наразі працює над пошуком підрядника для реалізації проєкту.
"Trafikverket ще не обрала технологію зарядки для цього новаторського проєкту, але очікується, що проєктування і будівництво завершиться у 2025 році, і незабаром після цього він буде запущений в експлуатацію", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що електрифікована автомагістраль буде розташована на автобані E20, між Халлсбергом та Еребру. Автомагістраль пролягає між Стокгольмом на півночі, через Гетеборг і Мальме на півдні.
Trafikverket розглядає такі варіанти, як повітряні лінії електропередач (тобто, як працюють трамваї); наземні електричні рейки на дорозі, які передають енергію електромобілю через струмоприймач під транспортним засобом, або вбудовані в дорогу індуктивні котушки, які передають енергію на транспортні засоби.
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