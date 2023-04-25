Porsche Cayenne отримав оновлений салон та більше потужності

Після масштабної тізерної кампанії оновлені Porsche Cayenne і Cayenne Coupe 2024 року нарешті представлені. Оновлення включають рестайлінг зовнішнього вигляду, оновлений дизайн приладової панелі та значні оновлення трансмісії.





Автовиробник вже приймає замовлення на новинку в деяких країнах, а поставки розпочнуться цього літа. Прем'єра ж відбулась на автосалоні в Шанхаї.

Базова комплектація Cayenne продовжує оснащуватися 3,0-літровим V6 з турбонаддувом. Потужність тепер становить 348 кінських сил і 498 Нм крутного моменту.

Cayenne E-Hybrid також використовує двигун V6 з турбонаддувом і потужніший електродвигун, який тепер видає 174 к.с. Результатом є загальна потужність 463 к.с., тобто збільшення на 8 к.с. Ємність батареї зросла до 25,9 кіловат-годин проти 17,9 кВт-год на даний момент. Оцінки діапазону поки що недоступні. Крім того, новий 11-кіловатний зарядний пристрій змінного струму дозволяє підключатись до розетки вдома, щоб зарядитись менше ніж за дві з половиною години.

Cayenne S тепер має твін-турбо 4,0-літровий V8 замість попереднього двигуна V6. Восьмициліндровий двигун виробляє 468 к.с., що на 34 к.с. більше за шестициліндровий. З цією силовою установкою як стандартна модель, так і купе можуть розганятися до 100 км на годину за 4,4 секунди з додатковим пакетом Sport Chrono. Максимальна швидкість становить 271 км /год.

Нарешті, топовий Cayenne Coupe Turbo GT оснащений 4,0-літровим V8 із подвійним турбонаддувом на 650 к.с., що на 19 к.с. більше, ніж у попередньої моделі. Цей варіант розганяється до 100 км/год за 3,1 секунди і має максимальну швидкість 289 км/год. Крім того, Turbo GT стандартно поставляється з характеристиками продуктивності, такими як керування заднім колесом, пневматична підвіска, керамічно-композитні гальма та титанові вихлопні труби.





Cayenne, S та E-Hybrid отримали нові двоклапанні амортизатори з окремими ступенями відскоку та стиснення. Porsche Active Suspension Management входить у стандартну комплектацію. Автовиробник стверджує, що оновлені налаштування забезпечують покращене керування поворотами.

Нова система пневматичної підвіски, яка є стандартною для Turbo GT, є опціональною для інших моделей. Компанія зазначила, що ця настройка має більш чітке розмежування між режимами водіння Normal, Sport і Sport Plus.

Cayenne 2024 року зберіг знайомий зовнішній вигляд, але з помітними змінами. Світлодіодні фари матричного дизайну тепер є стандартними, і вони мають дещо гострішу форму, ніж раніше. Компанія також встановила новий капот і відновила крила. З іншого боку, нові задні ліхтарі мають однакову висоту по всій задній частині. Є три нові кольори: Algarve Blue Metallic, Montego Blue Metallic і Arctic Grey.

Cayenne Coupe доступний з додатковим легким спортивним пакетом, який скидає 32 кг з автомобіля. Porsche поки що не повідомляє деталі вмісту цього пакету.

Приладова панель Cayenne 2024 року виглядає зовсім інакше, ніж у моделі до рестайлінгу. Водії тепер мають окремо стоячу вигнуту 12,6-дюймову цифрову панель приладів перед собою. Елементи керування на кермі дозволяють перемикатися між режимами дисплея. Новий важіль зліва від керма дозволяє керувати системами допомоги водієві. Асистенти зміни смуги руху та утримання смуги руху тепер є стандартними.

Перероблена центральна панель включає стандартний 12,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Перемикач передач тепер встановлено на панелі приладів між двома екранами. Кутова частина консолі містить панель із набором перемикачів і ємнісних кнопок для керування системою клімат-контролю. Porsche також додає лоток для смартфона водія з 15 Вт індуктивної зарядки.

Новим варіантом є 10,9-дюймовий екран на панелі приладів з боку пасажира. Це дозволяє людині, яка там сидить, керувати навігаційною системою. Або цей пасажир може транслювати відео, оскільки шар на дисплеї не дозволяє водієві бачити, що там відтворюється.

Porsche вже опублікувала ціни на Cayenne 2024 року. У таблиці нижче наведені цифри: