Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Volkswagen представив новий седан ID.7

13:39 20.04.2023 |

Транспорт

Volkswagen представив новий седан ID.7

 

Німецький бренд Volkswagen завершив рекламну кампанію й остаточно представив новий електричний седан ID.7.

Ще у березні 2018 року Volkswagen продемонстрував свої наміри щодо випуску великого електричного седана, представивши концепт ID. Vizzion. Тепер після майже п'яти років представлена виробнича версія.


Новий ID.7 - вже шостий електромобіль лінійки ID після моделей ID.3-ID.6 та ID. Buzz. Також незабаром планується великий позашляховик ID.8 розміром з Atlas.

Volkswagen представив новий седан ID.7

 

Новинка побудована на тій самій платформі MEB, що й решта моделей ID. Встановлений ззаду двигун має 282 кінські сили та крутний момент 545 Ньютон-метрів і отримує живлення від акумуляторної батареї ємністю 82 кВт-год з корисною ємністю 77 кВт-год.

Volkswagen представив новий седан ID.7

 

Завдяки низькому коефіцієнту лобового опору (0,23) седан з нульовим рівнем викидів повинен реально подолати приблизно 482 км на одному заряді.

Volkswagen представив новий седан ID.7

 

Volkswagen представив новий седан ID.7

 

Volkswagen представив новий седан ID.7

 

Volkswagen представив новий седан ID.7

 

Volkswagen представив новий седан ID.7

 

Volkswagen представив новий седан ID.7

 

Volkswagen представив новий седан ID.7

 

Volkswagen представив новий седан ID.7

 

Volkswagen представив новий седан ID.7

 

Volkswagen представив новий седан ID.7
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Volkswagen
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9677
  0,1389
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4852  0,01 0,02 38,1361  0,03 0,07
EUR 40,6971  0,02 0,05 41,6403  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес