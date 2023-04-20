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Volkswagen представив новий седан ID.7
13:39 20.04.2023 |
Німецький бренд Volkswagen завершив рекламну кампанію й остаточно представив новий електричний седан ID.7.
Ще у березні 2018 року Volkswagen продемонстрував свої наміри щодо випуску великого електричного седана, представивши концепт ID. Vizzion. Тепер після майже п'яти років представлена виробнича версія.
Новий ID.7 - вже шостий електромобіль лінійки ID після моделей ID.3-ID.6 та ID. Buzz. Також незабаром планується великий позашляховик ID.8 розміром з Atlas.
Новинка побудована на тій самій платформі MEB, що й решта моделей ID. Встановлений ззаду двигун має 282 кінські сили та крутний момент 545 Ньютон-метрів і отримує живлення від акумуляторної батареї ємністю 82 кВт-год з корисною ємністю 77 кВт-год.
Завдяки низькому коефіцієнту лобового опору (0,23) седан з нульовим рівнем викидів повинен реально подолати приблизно 482 км на одному заряді.
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