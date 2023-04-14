BMW представила комплектацію XM Label Red з потужністю 738 к.с.

Нова ексклюзивна комплектація флагмана підрозділу BMW M приєднується до лінійки під назвою XM Label Red.

Для тих кому недостатньо абсолютно нового BMW XM - першого спеціального автомобіля марки M після суперкара M1 понад 50 років тому, тоді німецький бренд випустив ексклюзивну модель XM Label Red, яка може похвалитися більшою потужністю та продуктивністю.

Крім іншого, новинка пропонується у спеціальному дизайні XM Label Red Edition.





Комплектація BMW XM Label Red оснащена оновленою версією 4,4-літрового бензинового двигуна V8 з турбонаддувом від звичайного XM із підвищеною потужністю двигуна до 577 к.с. (проти 482 к.с.). При цьому, максимальний крутний момент зріс на 100 Нм до 750 Нм.

Однак мотор тепер доповнюється електродвигуном, що приносить додаткові 94 к.с. і 200 Нм більше крутного моменту, в цілому підвищуючи потужність позашляховика до 738 к.с. і 1000 Нм.

Цікаво, що тепер базовий BMW XM матиме 644 к.с. і 800 Нм крутного моменту, що робить його потужнішим за Lamborghini Huracan STO і Porsche 911 Turbo S.

Незважаючи на значну масу XM, цього достатньо для розгону 0-100 км/год за 3,8 секунди та максимальної швидкості до 250 км/год або 282 км/год із встановленим додатковим пакетом M Driver's Package. Все це досягається за допомогою восьмиступеневої автоматичної коробки передач і системи повного приводу BMW M xDrive з системою запуску.

Поряд із цією вражаючою продуктивністю, XM Label Red все ще здатний проїхати до 80 км на електричному струмі завдяки своїй літій-іонній батареї ємністю 25,7 кВт-год, яка живить електромотор. Марка зазначає, що акумулятор можна поповнити від розрядженого до повного за 4 години 15 хвилин завдяки вбудованому зарядному пристрою потужністю 7,4 кВт, але, на відміну від деяких високоякісних гібридів, XM не підтримує зарядку постійного струму.

Окрім налаштованих режимів водіння, які є в стандартному XM, BMW анонсувала, що Label Red має «налаштування шасі для конкретної моделі», що включає професійний пакет фірмової адаптивної підвіски M (простіше кажучи, адаптивні амортизатори та активний стабілізатор крену), а також кермування задніми колесами.

Однак ключем до привабливості Label Red - принаймні для декого - буде його зовнішній вигляд, який, за словами BMW, пропонує «екстравертний дизайн з ексклюзивними деталями». Ці деталі включають фірмову оздоблювальну смугу автомобіля навколо вікон у кольорі Toronto Red metallic, хоча марка зазначає, що також доступна опція чорного металіка.

Модель може бути оснащена червоними вставками для решіток і червоною окантовкою на дифузорі, а також металевим кольором корпусу Frozen Carbon Black.

Емблеми Label Red і вставки для його стандартних 22-дюймових легкосплавних дисків також пофарбовані в червоний колір, у той час як автомобіль може похвалитися червоно-чорною темою для інтер'єру з такими ж технічними функціями та налаштуваннями інформаційно-розважальної системи, як у базової версії.

Виробництво XM Label Red Edition розпочнеться в серпні на американському заводі у Спартанбурзі за ціною від 213 000 доларів США, що зробить його найдорожчим серійним BMW, які коли-небудь надходили у продаж. Для порівняння, базова версія коштує від 159 000 доларів США.

Ексклюзивна комплектація XM Label Red Edition буде обмежена лише 500 одиницями по всьому світу, а всередині моделі буде розміщена табличка «1 з 500», що свідчитиме про її ексклюзивність.