Volkswagen представив позашляхову версію Atlas Peak Edition

Volkswagen Atlas отримав рестайлінг для 2024 модельного року, який включає нову світлову техніку, оновлений інтер'єр, новий двигун і багато іншого. На автосалоні в Нью-Йорку 2023 року бренд показав абсолютно нову версію Atlas під назвою Peak Edition.





Atlas Peak Edition - це, по суті, підвищена версія стандартного трирядного позашляховика. Незважаючи на те, що VW говорить про натхнення від концепту Atlas Basecamp 2019 року, оновлення для бездоріжжя тут досить мінімальні.

Peak Edition має додаткове бічні покриття для запобігання порізів і подряпин, рейлінги на даху та всюдихідні шини (255/60), поставлені на 18-дюймові колеса. VW підкреслює, що більшість змін тут незначні, щоб не відволікати від водіння.

В іншому випадку оновлення повністю візуальні. Нові 18-дюймові колісні диски виконані в глянцевому чорному кольорі, є унікальна Х-подібна деталь під решіткою радіатора, яка відрізняє Peak Edition від інших моделей Atlas, значки також глянцево-чорні, а також є новий значок Peak Edition на автомобілі. Нова фарба «Avocado Green» додана як ексклюзивна для комплектації Peak Edition.

Інтер'єр повторює зовнішні відтінки та пропонує чорний шкірозамінник, сірі акценти та помаранчеві шви. Є унікальний чорний металевий візерунок на дверних панелях, ексклюзивний для Peak Edition, і навіть деякий декор приладової панелі з підсвіченим логотипом Peak Edition на приладовій панелі з боку пасажира.

Як і решта лінійки Atlas, Peak Edition має ті самі оновлені автомобільні технології. Це включає в себе 12,0-дюймовий сенсорний екран і 10,3-дюймову цифрову панель приладів із бездротовим зв'язком Apple CarPlay і Android Auto.

Під капотом стандартний 2,0-літровий чотирициліндровий двигун із турбонаддувом та потужністю 269 кінських сил.

Дебют Peak Edition фактично є відповіддю VW на пропозиції від інших брендів, які також почали створювати позашляхові комплектації (зокрема Subaru). У випадку успіху представленої версії, німецький бренд може розширити Peak Edition на інші моделі.