Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Toyota створить плагін-гібриди з дальністю 200 км

22:47 13.04.2023 |

Транспорт

 

Японська марка планує створити плагін-гібридну версію автомобіля із запасом ходу на електротязі до 200 км, який може стати практичнішим за електрокар.

Toyota активізує свої плани електрифікації, оскільки нова політика управління тепер в основному зосереджена на електромобілях. До 2026 року буде випущено не менше 10 моделей без двигуна внутрішнього згоряння, включно з трирядним позашляховиком для Сполучених Штатів, який планується в 2025 році.

Тим часом країни Азії та ринки, що розвиваються, отримають електричний пікап і компактну модель вже наприкінці 2023 року.

Виконавчий віце-президент Хірокі Накадзіма оголосив, що інженери працюють над наступним поколінням плагін-гібридів із запасом ходу понад 200 кілометрів. Високопоставлений представник Toyota не згадав цикл випробувань, але незалежно від того, WLTP це чи EPA, нові моделі PHEV отримають суттєвий приріст з точки зору чисто електричного запасу ходу.

Наприклад, Prius Prime має запас ходу на електриці, який, за оцінками виробника, становить майже 71 кілометр завдяки літій-іонному акумулятору ємністю 13,6 кВт-год. Діапазон нульових викидів збільшився на 76 відсотків порівняно з моделлю попереднього покоління.

Однак інші PHEV мають кращі показники, оскільки EPA оцінило здатність Range Rover і Range Rover Sport проїхати 82 кілометри без жодного споживання бензину.

Toyota заявляє, що її новий PHEV буде позиціонуватись як «практичний електрокар», тоді як звичайні гібриди будуть вдосконалені «з акцентом на високу якість і доступні ціни». У той же час ведеться робота над електромобілями наступного покоління з живленням від акумулятора, які з'являться з 2026 року, що подвоїть запас ходу порівняно з існуючими моделями.

Стосовно технології паливних елементів, Toyota хоче почати масове виробництво комерційних FCEV. У довгостроковій перспективі мета полягає в тому, щоб скоротити середні світові викиди CO2 на 33 відсотки до кінця десятиліття та більш ніж на 50 відсотків до 2035 року порівняно з рівнем 2019 року. Кінцевою метою є досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року.

За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Toyota
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2639
  0,3218
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3058  0,04 0,11 37,9735  0,03 0,08
EUR 40,4435  0,13 0,32 41,3387  0,15 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес