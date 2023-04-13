Toyota створить плагін-гібриди з дальністю 200 км

Японська марка планує створити плагін-гібридну версію автомобіля із запасом ходу на електротязі до 200 км, який може стати практичнішим за електрокар.

Toyota активізує свої плани електрифікації, оскільки нова політика управління тепер в основному зосереджена на електромобілях. До 2026 року буде випущено не менше 10 моделей без двигуна внутрішнього згоряння, включно з трирядним позашляховиком для Сполучених Штатів, який планується в 2025 році.

Тим часом країни Азії та ринки, що розвиваються, отримають електричний пікап і компактну модель вже наприкінці 2023 року.

Виконавчий віце-президент Хірокі Накадзіма оголосив, що інженери працюють над наступним поколінням плагін-гібридів із запасом ходу понад 200 кілометрів. Високопоставлений представник Toyota не згадав цикл випробувань, але незалежно від того, WLTP це чи EPA, нові моделі PHEV отримають суттєвий приріст з точки зору чисто електричного запасу ходу.

Наприклад, Prius Prime має запас ходу на електриці, який, за оцінками виробника, становить майже 71 кілометр завдяки літій-іонному акумулятору ємністю 13,6 кВт-год. Діапазон нульових викидів збільшився на 76 відсотків порівняно з моделлю попереднього покоління.

Однак інші PHEV мають кращі показники, оскільки EPA оцінило здатність Range Rover і Range Rover Sport проїхати 82 кілометри без жодного споживання бензину.

Toyota заявляє, що її новий PHEV буде позиціонуватись як «практичний електрокар», тоді як звичайні гібриди будуть вдосконалені «з акцентом на високу якість і доступні ціни». У той же час ведеться робота над електромобілями наступного покоління з живленням від акумулятора, які з'являться з 2026 року, що подвоїть запас ходу порівняно з існуючими моделями.

Стосовно технології паливних елементів, Toyota хоче почати масове виробництво комерційних FCEV. У довгостроковій перспективі мета полягає в тому, щоб скоротити середні світові викиди CO2 на 33 відсотки до кінця десятиліття та більш ніж на 50 відсотків до 2035 року порівняно з рівнем 2019 року. Кінцевою метою є досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року.