З метою заощадити: Tesla буде використовувати батареї на основі заліза

Компанія Tesla планує у великих обсягах використовувати у виробництві електромобілів дешевші акумулятори на основі заліза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Найбільший у світі виробник електромобілів використовуватиме батареї LFP на основі заліза для важких електричних вантажівок "маленького радіусу дії".

Наразі Tesla використовує акумулятори на основі нікелю для більшості своїх машин. Серед ключових переваг батарей LFP - суттєво менші ціни та велика кількість продукції на ринку.



Минулого місяця компанія Tesla заявила, що вдвічі скоротить витрати на майбутні покоління електромобілів, які виготовлятимуться на її заводах у Мексиці та інших країнах.

Раніше ми повідомляли, Tesla виплатить 3,2 млн доларів колишньому співробітнику. Федеральний суд Сан-Франциско зобов'язав компанію заплатити через расові переслідування.