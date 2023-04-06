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Renault представила новий позашляховик Espace

10:55 06.04.2023 |

Транспорт

Renault представила новий позашляховик Espace

 

Новий Renault Espace - це, по суті, подовжена версія кросовера Austral з подовженою задньою частиною для третього ряду сидінь. Ці сидіння є необов'язковими, а новий автомобіль є п'ятимісним позашляховиком із великим багажником у стандартній комплектації. Але на ринках, на яких пропонуватиметься Espace, встановлення додаткових місць буде безкоштовним.


Використання оновленої платформи CMF-CD означає, що Renault може вперше електрифікувати Espace. Попередній Espace використовував цю платформу без електрифікації, але дизайн нового автомобіля сильно відрізняється.

Renault представила новий позашляховик Espace

 

Маючи довжину 4,72 метри, він коротший за мінівен попереднього покоління, але Renault стверджує, що пасажирський відсік став більшим завдяки подовженій задній частині та вдосконаленому компонуванню. Комфорт і простір залишаються ключовими, а другий ряд сидінь може нахилятися на 31 градус, а диван зсувається на 260 мм, щоб надати доступ до третього ряду.

Renault представила новий позашляховик Espace

 
У п'ятимісній конфігурації об'єм багажника Espace досягає 777 літрів, а другий ряд розташований у крайньому передньому положенні. Якщо їх скласти, можна отримати величезну площу для зберігання у 1818 літрів.

Renault представила новий позашляховик Espace

 

Семимісна версія Espace забезпечує 159 літрів простору, що схоже з Fiat 500, з урахуванням усіх місць. Два сидіння третього ряду складаються в підлогу багажника, залишаючи до 677 літрів простору.

Renault представила новий позашляховик Espace

 

Дизайн інтер'єру та технології нового Espace наслідують Austral. У салоні домінує інформаційно-розважальна система OpenR та інформаційний пакет для водія, що складається з 12,3-дюймової цифрової приладової панелі та портретного 12-дюймового центрального сенсорного екрана, плавно з'єднаних у формі літери L. 9,3-дюймовий проекційний дисплей є опціональним, як і вибір світлодіодного освітлення з 48 кольорами.

Renault представила новий позашляховик Espace

 

Потужність надходить від 1,2-літрової звичайної гібридної трансмісії потужністю 197 к.с., яка поєднує двигун внутрішнього згоряння з компактною батареєю ємністю 2 кВт-год і двома електродвигунами.


Чотири режими водіння включають роботу лише від акумулятора протягом короткого часу, «динамічний гібридний» режим, який керує автомобілем від електродвигунів із постійним заряджанням акумулятора від ДВЗ, режим «IC», який керує безпосередньо колесами від двигуна і режим регенерації акумулятора.

Renault представила новий позашляховик Espace

 
Renault представила новий позашляховик Espace
 
Renault представила новий позашляховик Espace
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Renault
 

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