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«Народний електромобіль» VW ID.2all обіцяє запас ходу до 450 км та багажник від 490 літрів за ціною менше €25 тис.
17:15 21.03.2023 |
Volkswagen представила концепт компактного електромобіля ID.2all, який має стати доступною пропозицією для європейського ринку. Як очікується, його ціна становитиме менше ніж €25 тис., тоді як ID.3 другого покоління оцінюється в €40 тис.
ID.2all заснований на оновленій платформі MEB Entry, яка обіцяє більшу продуктивність, ніж очікується від електромобіля такого розміру. Автомобіль з переднім приводом оснащений двигуном потужністю 223 к. с. Він зможе розганятись до 100 км/год менш ніж за 7 секунд, а запас ходу складе до 450 км. Очікується, що для зарядки батареї з 10% до 80% потрібно всього 20 хвилин.
Відмова від ДВС дозволила вивільнити внутрішній простір. VW обіцяє всередині ID.2all стільки ж місця, скільки доступно в Golf, попри те, що ціна ближча до компактного Polo. Об'єм багажника становить від 490 до 1330 літрів, що більше, ніж в автомобілів вищого класу. Водіям будуть доступні допоміжні технології Travel Assist, IQ.LIGHT та Electric Vehicle Route Planner.
Виробництво ID.2all має розпочатися в Європі у 2025 році. У рамках своєї стратегії електрифікації модельного ряду Volkswagen має намір до 2026 випустити 10 нових моделей електромобілів, включаючи седан ID.7. Ціна на рівні €25 тис. має підвищити привабливість електромобілів в очах споживачів, що має допомогти електричним транспортним засобам стати масовими.
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