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АНАЛІТИКА

«Народний електромобіль» VW ID.2all обіцяє запас ходу до 450 км та багажник від 490 літрів за ціною менше €25 тис.

17:15 21.03.2023 |

Транспорт

«Народний електромобіль» VW ID.2all обіцяє запас ходу до 450 км та багажник від 490 літрів за ціною менше €25 тис.

 

Volkswagen представила концепт компактного електромобіля ID.2all, який має стати доступною пропозицією для європейського ринку. Як очікується, його ціна становитиме менше ніж €25 тис., тоді як ID.3 другого покоління оцінюється в €40 тис.


ID.2all заснований на оновленій платформі MEB Entry, яка обіцяє більшу продуктивність, ніж очікується від електромобіля такого розміру. Автомобіль з переднім приводом оснащений двигуном потужністю 223 к. с. Він зможе розганятись до 100 км/год менш ніж за 7 секунд, а запас ходу складе до 450 км. Очікується, що для зарядки батареї з 10% до 80% потрібно всього 20 хвилин.

«Народний електромобіль» VW ID.2all обіцяє запас ходу до 450 км та багажник від 490 літрів за ціною менше €25 тис.

 

Відмова від ДВС дозволила вивільнити внутрішній простір. VW обіцяє всередині ID.2all стільки ж місця, скільки доступно в Golf, попри те, що ціна ближча до компактного Polo. Об'єм багажника становить від 490 до 1330 літрів, що більше, ніж в автомобілів вищого класу. Водіям будуть доступні допоміжні технології Travel Assist, IQ.LIGHT та Electric Vehicle Route Planner.

«Народний електромобіль» VW ID.2all обіцяє запас ходу до 450 км та багажник від 490 літрів за ціною менше €25 тис.

 

Виробництво ID.2all має розпочатися в Європі у 2025 році. У рамках своєї стратегії електрифікації модельного ряду Volkswagen має намір до 2026 випустити 10 нових моделей електромобілів, включаючи седан ID.7. Ціна на рівні €25 тис. має підвищити привабливість електромобілів в очах споживачів, що має допомогти електричним транспортним засобам стати масовими.

«Народний електромобіль» VW ID.2all обіцяє запас ходу до 450 км та багажник від 490 літрів за ціною менше €25 тис.
 

«Народний електромобіль» VW ID.2all обіцяє запас ходу до 450 км та багажник від 490 літрів за ціною менше €25 тис.

 

«Народний електромобіль» VW ID.2all обіцяє запас ходу до 450 км та багажник від 490 літрів за ціною менше €25 тис.

 

«Народний електромобіль» VW ID.2all обіцяє запас ходу до 450 км та багажник від 490 літрів за ціною менше €25 тис.

 

«Народний електромобіль» VW ID.2all обіцяє запас ходу до 450 км та багажник від 490 літрів за ціною менше €25 тис.

 

«Народний електромобіль» VW ID.2all обіцяє запас ходу до 450 км та багажник від 490 літрів за ціною менше €25 тис.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Volkswagen
 

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