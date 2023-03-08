Фінансові новини
- |
- 08.03.23
- |
- 16:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Xiaomi інвестувала $435 млн у розробку електромобілів і почне масове виробництво до середини 2024 року
14:01 08.03.2023 |
Цього місяця виповнюється два роки від моменту офіційної заяви Xiaomi про вихід на ринок електричних автомобілів. Перша машина "на батарейках" в асортименті виробника смартфонів з'явиться протягом 15 місяців.
Лей Цзюнь (Lei Jun), генеральний директор китайської компанії, виступив у парламенті Китайської Народної Республіки. Топ-менеджер заявив, що Xiaomi інвестувала в підрозділ із виробництва електромобілів ¥3 млрд (~$435 млн).
Навесні 2021 року Лей Цзюнь пообіцяла, що сума вкладень на початковому етапі становитиме ¥10 млрд (~$1,45 млрд), а загальний розмір інвестицій протягом десятиліття сягне $10 млрд. З того часу Xiaomi встигла створити завод із випуску машин. Гендиректор компанії зазначив, що половину свого робочого часу він приділяє саме цьому напрямку, а чисельність команди сягає 2300 осіб.
Лідер Xiaomi під час виступу в парламенті заявив, що масове виробництво електромобілів буде запущено до середини 2024 року. Новий напрямок буде корисним для компанії на тлі падіння поставок смартфонів. За підсумками 2022 року ринок уперше за 10 років опустився нижче 300 млн одиниць, а продажі Xiaomi впали на 20%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|САП вимагає зміни запобіжного заходу Коболєву: арешту із правом застави у 365 мільйонів
ТОП-НОВИНИ
|У Раді Європи оцінили, що новий закон про медіа значною мірою відповідає директиві ЄС
|Долар за місяць подешевшав на дві гривні. Чому так сталось і чи це надовго
|Голова наглядової ради «Магістральних газопроводів України» подала у відставку
|Кривонос став директором НАБУ. Чому його пов'язують з Єрмаком
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Xiaomi інвестувала $435 млн у розробку електромобілів і почне масове виробництво до середини 2024 року
|Білий дім підтримав законопроєкт, за допомогою якого можуть заблокувати TikTok у США, - ЗМІ
|Microsoft приносить функцій штучного інтелекту для корпоративних клієнтів
|Realme C55 – перший Android-смартфон із імітацією Dynamic Island
|Microsoft Outlook для Apple Mac став безплатним
|Volkswagen представив оновлений хетчбек ID.3
Бізнес
|Toyota RAV4 Hybrid визнано найбільш продаваним електрифікованим автомобілем
|Дохід Twitter у грудні 2022 року впав на 40% у річному порівнянні
|iQOO 11 та Xiaomi 13 Pro - найкращі флагмани за співвідношенням продуктивність / ціна
|Пік Маттерхорн зникне з упаковки шоколаду Toblerone через закон про «швейцарськість»
|Оновлений Peugeot 508 дебютував зі свіжими дизайном і технологіями
|AnTuTu назвав найпотужніші у світі недорогі смартфони в лютому 2023 року
|nubia представила перші у світі смарт-окуляри із сертифікатами TÜV Rheinland, Hi-Res і віртуальним дисплеєм діагоналлю 120"