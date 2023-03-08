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АНАЛІТИКА

Xiaomi інвестувала $435 млн у розробку електромобілів і почне масове виробництво до середини 2024 року

14:01 08.03.2023 |

Транспорт

Xiaomi інвестувала $435 млн у розробку електромобілів і почне масове виробництво до середини 2024 року

 

Цього місяця виповнюється два роки від моменту офіційної заяви Xiaomi про вихід на ринок електричних автомобілів. Перша машина "на батарейках" в асортименті виробника смартфонів з'явиться протягом 15 місяців.

Лей Цзюнь (Lei Jun), генеральний директор китайської компанії, виступив у парламенті Китайської Народної Республіки. Топ-менеджер заявив, що Xiaomi інвестувала в підрозділ із виробництва електромобілів ¥3 млрд (~$435 млн).

Навесні 2021 року Лей Цзюнь пообіцяла, що сума вкладень на початковому етапі становитиме ¥10 млрд (~$1,45 млрд), а загальний розмір інвестицій протягом десятиліття сягне $10 млрд. З того часу Xiaomi встигла створити завод із випуску машин. Гендиректор компанії зазначив, що половину свого робочого часу він приділяє саме цьому напрямку, а чисельність команди сягає 2300 осіб.

Лідер Xiaomi під час виступу в парламенті заявив, що масове виробництво електромобілів буде запущено до середини 2024 року. Новий напрямок буде корисним для компанії на тлі падіння поставок смартфонів. За підсумками 2022 року ринок уперше за 10 років опустився нижче 300 млн одиниць, а продажі Xiaomi впали на 20%.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Xiaomi
 

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