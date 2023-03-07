Volkswagen представив оновлений хетчбек ID.3

Через два з половиною роки після запуску Volkswagen ID.3 автовиробник представив оновлену версію моделі, яка поклала початок лінійці електромобілів ID.





Хоча помітити змін зовні та всередині мало, але Volkswagen підкреслює, що ID.3 2024 року отримав комплексне оновлення (виробник навіть називає це другим поколінням), включаючи найновіше програмне забезпечення з новими системами комфорту та допомоги.

З точки зору дизайну, зміни дуже незначні, але надають оновленому ID.3 більш вражаючого вигляду. Зовні найпомітнішим оновленням є більш агресивний передній бампер із збільшеними отворами повітряного охолодження.

Інші зміни включають нові світлові сигнатури для світлодіодних фар і блоків задніх ліхтарів - сегменти задніх ліхтарів, розташовані в кришці багажника, тепер також підсвічуються - нові легкосплавні диски, оптимізовані для повітря, чорний дах із матово-сріблястою окантовкою по краях і нові кольори, включаючи райдужну металеву фарбу Dark Olivine Green.

Крім того, передній капот компактного електричного хетчбека тепер виглядає довшим, оскільки чорну смугу під вітровим склом було видалено, а поглиблені секції з боків створюють таке ж враження.

Переходячи до інтер'єру, він виглядає дуже схожим на той, який є в поточній моделі, але Volkswagen зазначає, що впровадив численні пропозиції від клієнтів. Серед іншого, тактильні відчуття були оптимізовані завдяки покращеній якості матеріалів, у тому числі м'яких пінопластових поверхонь у салоні.

Дверні панелі були перероблені, щоб додати м'якіші та більші поверхні, а також більші підставки для рук. Інтер'єр ID.3 тепер повністю вільний від тваринних матеріалів із високою часткою перероблених. Наприклад, мікрофібра Artvelours Eco, яка використовується для обробки дверей і чохлів сидінь, на 71% складається з перероблених пластикових відходів.

Як і раніше, VW ID.3 2024 року оснащено двома окремо розташованими дисплеями: компактним 5,3-дюймовим дисплеєм для водія, який керується за допомогою сенсорних елементів керування на багатофункціональному кермі, і більшим 12-дюймовим сенсорним екраном, який керує навігаційною системою, функціями телефону, медіа, допоміжними системами та налаштуваннями автомобіля.

Інформаційно-розважальна система має кілька змін у структурі меню, наприклад, більш чітке та інформативне меню заряджання, яке тепер розташоване на верхньому рівні головного дисплея.

У відділі підключення інтелектуальний планувальник маршрутів для електромобілів оновлено та покращено. Наприклад, під час тривалих подорожей він пропонує зупинки для заряджання, щоб можна було якомога швидше дістатися до пункту призначення, використовуючи поточну інформацію про дорожній рух на додаток до рівня заряду акумулятора.

Електронна архітектура Volkswagen ID.3 приймає нову концепцію, використовуючи два високопродуктивних комп'ютери, відомі як ICAS (In-Car Application Servers), як основні компоненти. Ці комп'ютери вирішують низку завдань, які інакше розподілені між великою кількістю невеликих комп'ютерів. При цьому основні функції автомобіля залишаються на окремих блоках керування.

Оновлення в області допоміжних систем включають використання ройових даних у функції Travel Assist, тоді як Park Assist Plus із функцією пам'яті дозволяє автоматично отримувати та використовувати збережені маневри паркування.

Оновлений ID.3 продовжує використовувати той самий задній електродвигун потужністю 150 кіловат (201 кінську силу) і 310 ньютон-метрів (228 фунт-фут) крутного моменту. Акумуляторні блоки ємністю 58 кВт-год і 77 кВт-год залишаються доступними з тим самим рейтингом WLTP.

Більший забезпечує діапазон до 546 кілометрів (339 миль) в ID.3 Pro S, тоді як менший пропонує 426 км (264 милі) в ID.3 Pro. У Volkswagen заявили, що в майбутньому планується випуск акумулятора меншого розміру, але не надали жодних подробиць.

На станції швидкої зарядки постійного струму батарея ємністю 77 кВт-год ID.3 Pro S може заряджатися від 5 до 80 відсотків протягом 30 хвилин зі швидкістю до 170 кВт. Батареї на 58 кВт-год в ID.3 Pro потрібно 35 хвилин, щоб завершити той самий цикл зарядки на 120 кВт.

Volkswagen не повідомив, коли оновлений ID.3 почне поставлятися покупцям у Європі, але, згідно з попередніми повідомленнями, це станеться в четвертому кварталі 2023 року.