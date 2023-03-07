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АНАЛІТИКА

Toyota RAV4 Hybrid визнано найбільш продаваним електрифікованим автомобілем

23:08 06.03.2023 |

Транспорт

 

Дослідження показало, що Toyota RAV4 Hybrid став найкращим електрифікованим автомобілем серед покупців у США.

Нове дослідження показало, що серед покупців, зацікавлених у придбанні електрифікованого транспортного засобу, більша частка розглядає гібрид, а не електромобіль.

Відповідно до аналізу, майже 25 відсотків покупців нових автомобілів розглядають електрифіковану модель. Серед цих клієнтів приблизно вдвічі більше покупців, які розглядають гібрид, а не електричний автомобіль.

Зазначеному попиту може бути кілька пояснень. Наприклад, деяких споживачів може лякати вища ціна електромобілів порівняно з гібридами, хвилювання щодо запасу ходу та обмежений доступ до зарядної інфраструктури.

Toyota RAV4 Hybrid визнано найбільш продаваним електрифікованим автомобілем

 

У дослідженні зазначено, що Toyota RAV4 Hybrid був найбільш популярним електрифікованим транспортним засобом у Сполучених Штатах, поставивши його вище Honda CR-V Hybrid на другому місці та Toyota Highlander Hybrid на третьому. На четвертому місці розмістився електрокар Chevrolet Bolt, на п'ятому - Honda Accord Hybrid, а на шостому - ще одна Toyota, цього разу Camry Hybrid. Другий з двох електрокарів (BEV) у переліку зайняв сьому позицію з Tesla Model 3, за яким йшли Ford Maverick Hybrid на восьмій, Lexus RX Hybrid на дев'ятій і Toyota Prius на десятій.

Дослідження визначає порівняння бренду чи моделі з конкурентами на основі кількох факторів, які впливають на рішення споживача про покупку.

За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Toyota
 

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