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Tesla показала новий передсерійний варіант електричного пікапа Cybertruck
23:36 02.03.2023 |
Компанія Ілона Маска (Elon Musk) розробила кілька прототипів транспортного засобу, які час від часу потрапляють в об'єктиви камер, котячись каліфорнійськими дорогами. Виробництво Cybertruck розпочнеться влітку 2023 року.
Продемонстрований прототип має більш досконалий вигляд, ніж попередні варіанти електричного пікапа. Гострі кути кузова зумовлені використанням холоднокатаної нержавіючої сталі, яка важко піддається обробці. Поруч із лівим бічним дзеркалом встановлена величезна щітка склоочисника.
Cybertruck так само відрізняється великим нахилом вітрового скла. За словами виробника, таке рішення сприяє поліпшенню аеродинамічних характеристики транспортного засобу. Дверні стекла відрізняються безрамковою конструкцією.
Кермо трохи змінило свою форму - це вже не штурвал, але круглим його все ще не можна назвати. Замість важелів для управління додатковим функціями тут використовуються сенсорні кнопки і маніпулятори.
Електричний пікап має панорамний скляний дах. Ймовірно, Cybertruck не буде доступний у модифікації з сонячними панелями, оскільки через низький попит Tesla відмовилася від таких опцій в інших своїх машинах.
Cybertruck має величезну центральну консоль. Раніше йшлося про те, що вона може бути трансформована в додаткове місце для пасажирів. Але невідомо, чи зберігає Tesla прихильність цієї ідеї.
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