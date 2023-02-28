Volkswagen представив оновлений позашляховик Atlas

У рамках оновлення 2024 модельного року трирядний Volkswagen Atlas і його дворядний аналог Volkswagen Atlas Cross дебютують із оновленим рестайлінгом і оновленими варіантами трансмісії на цьогорічному Чиказькому автосалоні.





Новий стиль починається спереду. Більші світлодіодні фари розташовані навколо сітчастої решітки, яка замінює більшість минулорічних штучних хромованих акцентів на чорні. Модна світлова смуга тепер тягнеться через капот прямо над підсвіченим логотипом VW, з'єднуючись із фарами. Все це для 2024 модельного року.

Трохи більший спойлер на даху, який виступає позаду обох моделей, і значна панель заднього ліхтаря тягнеться через кришку багажника. Майже кожна версія Atlas і Atlas Cross оснащена новим освітлювальним обладнанням, за винятком базової комплектації, яка обходиться стандартними задніми ліхтарями.

Кожен Atlas також отримав новий дизайн коліс у 2024 році. Розміри варіюються від 18 до 20 дюймів, а спортивна R-Line пропонує найбільші 21-дюймові алюмінієві диски. Atlas R-Line також має унікальний значок R-Line і глянцеві чорні акценти, розкидані по всьому екстер'єру.

Atlas 2024 року також має приємніші матеріали всередині, причому приладова панель і центральна консоль виготовлені зі шкірозамінника вищої якості, а не з твердого пластику. Те саме стосується дверних панелей, для яких використовуються нові матеріали спереду та ззаду. А моделі Atlas із топовою комплектацією пропонують прошиті ромбами шкіряні сидіння.

12,0-дюймовий «плаваючий» сенсорний екран замінює торішній 10,3-дюймовий блок, а нова 10,3-дюймова цифрова панель приладів розташована прямо перед водієм. Бездротові пристрої Apple CarPlay і Android Auto тепер є стандартними для всіх комплектацій, а оновлений салон також може похвалитися бездротовою зарядкою з шістьма портами USB-C і двома портами USB-A.

З точки зору безпеки, технологія допомоги водієві VW IQ.Drive тепер є стандартною для всіх версій. Вона включає в себе такі речі, як центрування смуги руху, система контролю смуги руху та автоматичне гальмування. Адаптивний круїз-контроль все ще є опційним, як і проекційний дисплей.

Але найбільшою зміною, крім нового зовнішнього вигляду та оновленого інтер'єру, є трансмісія. Atlas відмовився від торішнього двигуна VR6 на користь стандартного 2,0-літрового чотирициліндрового двигуна з турбонаддувом. Цей двигун забезпечує 269 кінських сил і 370 Нм крутного моменту, відповідаючи буксирній потужності V6 у 2267 кг. Восьмиступінчаста автоматична коробка передач є єдиною коробкою передач, а передній привід входить у стандартну комплектацію, тоді як повний привід 4Motion доступний як опція.

Atlas 2024 року надійде в дилерські центри пізніше цього року, а VW оголосить деталі ціни ближче до дати початку продажу. Очікуйте невеликого підвищення в порівнянні з Atlas 2023 року, який стартує від 36 445 доларів США з урахуванням доставки в Північній Америці. Atlas Cross 2023 року коштує 35 755 доларів.

Volkswagen Atlas Cross

Volkswagen Atlas Cross