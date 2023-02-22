Toyota представила новий позашляховик Grand Highlander

Японська марка презентувала новий трирядний позашляховик Grand Highlander, який отримав три рівні комплектації та три двигуни потужністю до 362 к. с.





Якщо «звичайний» Toyota Highlander із його трирядними сидіннями недостатньо великий, а Sequoia виглядає занадто габаритна, тепер є третій варіант, щоб втамувати спрагу фанатів позашляховиків.

овий Toyota Grand Highlander 2024 модельного року розміститься між вищезазначеними моделями, щоб завоювати родини розкішшю, простором і потужністю.

Незважаючи на те, що Grand Highlander дебютував на Чиказькому автосалоні 2023 року, Toyota не готова поділитися всіма подробицями про те, що знаходиться під капотом.

Повідомляється, що є три варіанти двигуна, починаючи з 2,4-літрового чотирициліндрового двигуна з турбонаддувом без будь-якої електрифікації. Також доступний 2,5-літровий гібридний чотирициліндровий двигун, а на вершині знаходиться Hybrid Max, який видає 362 кінські сили на всі чотири колеса через стандартну систему повного приводу.

Імовірно, Hybrid Max для Grand Highlander - це 2,4-літровий двигун Toyota з турбонаддувом і електродвигунами, подібні до того, що пропонується в Toyota Crown.

Якщо обрати топовий двигун, позашляховик зможе розганятися до 100 км/год за 6,3 секунди та буксирувати 5000 фунтів.

Grand Highlander отримав платформу Toyota TNGA-K, але це не супергабаритний Highlander. Окрім доступної (і поки що загадкової) трансмісії Hybrid Max, Grand Highlander вирізняється характерним стилем із решіткою радіатора з головою-молотом і гладкими дверима, майже позбавленими ліній кузова. Нахилу даху практично немає, що надає позашляховику більших об'ємів у профілі.

Три рівні комплектації - XLE, Limited і Platinum пропонують різні відмінності комплектації та варіанти коліс (починаючи з 18-дюймових), щоб диференціювати класи. Позашляховики, оснащені трансмісією Hybrid Max, отримують ексклюзивні нижні панелі та подвійний вихлоп.

Всередині позашляховика акцент зроблений на преміальності. Незалежно від комплектації, покупці Grand Highlander отримують сидіння третього ряду «дорослого розміру» з достатнім місцем позаду для кількох валіз. Toyota не вказує задній вантажний простір, але зі складеними сидіннями автовиробник дійсно пропонує приблизно 2775 літрів.

Спереду стандартна інформаційно-розважальна система пропонується з 12,3-дюймовим сенсорним екраном. Сидіння з електропідігрівом наявні вже в комплектації XLE початкового рівня разом із шістьма зарядними пристроями USB, бездротовим зарядним пристроєм і набором систем допомоги водієві та безпеки Toyota Safety Sense 3.0.

До Grand Highlander Limited додається шкіряне сидіння з підігрівом/вентиляцією спереду та капітанські крісла з підігрівом у другому ряду. Також є кермо з підігрівом, настроювані відсіки у другому ряду на консолі, звукова система JBL з 11 динаміками, датчики паркування, двері з електроприводом тощо. Зовні Limited отримує 20-дюймові колеса та світлодіоди для денних і протитуманних фар. Оберіть трансмісію Hybrid Max і ви також отримаєте розетку потужністю 1500 Вт.

Комплектація Platinum забезпечує, що в салоні з'явився проекційний дисплей, панорамні камери, систему допомоги в пробках і багато іншого.

Крім іншого, Grand Highlander - це позашляховик із підключенням, здатний оновлюватись по повітрю. Мультимедійна система пропонує голосове керування для доступу до різних систем, а також підключених служб, таких як Cloud Navigation і Destination Assist.

Й так, Toyota також пропонує деякі послуги передплати, такі як Remote Connect для активації різних систем, таких як фари, дверні замки або запуск двигуна через смартфон.

Більше інформації про Grand Highlander 2024 року, включно з цінами та датою початку продажу, буде оприлюднено наприкінці літа 2023 року.