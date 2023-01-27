Cybertruck знову затримується — Tesla відклала початок масового виробництва бронепікапу до 2024 року

CEO Tesla Ілон Маск під час обговорення фінансового звіту за підсумками 2022 року повідомив про суттєву зміну у планах на 2023 рік - футуристичний бронепікап Cybertruck переїхав на 2024 рік (йдеться про початок масового виробництва та повноцінний вихід моделі).

Під час конференц-дзвінка Ілон Маск обережно підтвердив, що пробне виробництво Cybertruck розпочнеться «десь цього літа» та окремо зауважив, що масове виробництво пікапа розпочнеться не раніше 2024 року.

«Я завжди намагаюся применшити очікування від початку виробництва. Воно зростає експоненціально, але на початку [виробництво набирає оберти] дуже повільно».

Ілон Маск, співзасновник та гендиректор Tesla

Tesla вже кілька разів переносила вихід Cybertruck - презентація авто, яка викликала неабиякий резонанс та обговорення в соцмережах, не в останню чергу завдяки оригінальному постапокаліптичному дизайну та полігональним формам наче із відеоігор1990-х років, відбулася в листопаді 2019 року.

Спочатку Tesla розраховувала, що перші кібертраки зійдуть із конвеєра до кінця 2021 року, проте с початком COVID-19 виробник зіштовхнувся з труднощами на виробництві, а також нестачею батарей та чипів. Пізніше вихід Cybertruck перенесли на середину 2023 року, і ось зараз графік з'їхав ще мінімум на пів року. Виходить, що нових Tesla у 2023 не буде - максимум редизайн Tesla Model 3, а також оновлення та випуск доступнішого варіанту Model Y. А ще минулого року Маск повідомив інвесторам, що характеристики та ціна серійного Cybertruck «будуть іншими» (читай: пікапи коштуватимуть більше, ніж було заявлено у 2019 році).

Cybertruck вироблятиме переважно завод Giga Texas в Остіні - з використанням 8000-тонних ливарних машин, які дозволять виготовляти всю задню частину кузова. Для Model Y використовуються Giga Press від IDRA, які характеризуються притискним зусиллям до 6200 тонна-сил. Під час звіту Ілон Маск підтвердив, що компанія почала встановлення виробничого обладнання для випуску Cybertruck, зокрема й велетенських Гігапресів.

Можна пригадати, як Ілон Маск обіцяв показати оновлений Cybertruck ще у другому кварталі 2021 році, але презентація так і не відбулася - вочевидь, її проведуть перед запуском, як це зробили для електровантажівки Semi. До речі, позавчора Tesla анонсувала інвестиції $3,6 млрд у розширення виробництва Giga Nevada з метою нарощування випуску Semi та батарей 4680.

Наприкінці 2022 року повідомлялося, що Tesla має понад 1,5 млн замовлень на Cybertruck, а Ілон Маск у травні вихвалявся, що Tesla забезпечена замовленнями на три з гаком роки. Та поки лишається лише здогадуватися, яка частина з цих замовлень зрештою перетвориться на реальні продажі. Водночас галузеві фахівці погоджуються, що випуск Cybertruck необхідно прискорити для досягнення бажаного ефекту, адже конкурентів стає все більше - вже є F-150 Lightning, GMC Hummer EV, Rivian R1T. Окрім того, на підході Chevy Silverado EV та RAM 1500 EV.