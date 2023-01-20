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АНАЛІТИКА

Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters

15:48 20.01.2023 |

Транспорт

 

Автовиробник Tesla заробляє більше за кожен проданий автомобіль, ніж будь-який з його глобальних конкурентів: у 3 кварталі 2022 року Tesla заробила $15 653 валового прибутку за одиницю продукції.

Про це пише Reuters.

Показник у $15 653 - удвічі більший, ніж у Volkswagen, у чотири рази - ніж у Toyota, і в 5 разів - ніж у Ford.

"Як показує аналіз галузевих даних, проведений Reuters, Tesla, яка колись була однією з найбільших збиткових компаній в автоіндустрії, за останній рік вирвалася вперед у порівнянні з більшістю основних конкурентів за прибутком на один автомобіль", - пише агентство.

Протягом більшої частини року Tesla приєдналася до конкурентів, агресивно підвищуючи ціни на свої найпопулярніші автомобілі, такі як позашляховик Model Y.

Дефіцит напівпровідників та інших матеріалів стримував виробництво в автомобільній промисловості, що дозволило компаніям галузі зосередитися на високомаржинальних моделях і зафіксувати високі прибутки, навіть незважаючи на падіння обсягів продажів.

"Щоб контролювати виробничі витрати, Tesla інвестувала значні кошти в нові технології виробництва. Tesla перенесла виробництво акумуляторів та інших частин свого ланцюжка поставок на власний завод, а також стандартизувала конструкцію автомобілів, щоб покращити економію за рахунок масштабу. Тепер компанія може використовувати це як перевагу у ціновій війні, запускаючи агресивні знижки", - йдеться у статті.

Агентство зазначає, що використання переваг виробничих витрат для фінансування зниження цін має довгу історію в автомобільній промисловості.

Так, Генрі Форд знизив ціни на свою Model T на початку 20-го століття, коли його інноваційна система масового виробництва набирала обертів. У 1980-х і 1990-х роках Toyota використовувала перевагу в собівартості, яку забезпечувала її система ощадливого виробництва, щоб пропонувати автомобілі за цінами, які автовиробники Детройта намагалися зрівняти. Зараз Toyota перезавантажує свою стратегію під тиском Tesla.

Зростання попиту на електромобілі у 2022 році випереджало загальний ринок у Сполучених Штатах і в усьому світі. 

Агентство очікує, що конкуренція на ринку електромобілів ще більше посилиться. Так, до 2026 року попит на електромобілі у Північній Америці сягне рівня близько 2,8 млн на рік, при цьому місцеві виробники вийдуть на потужність 4,5 млн.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Tesla
 

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