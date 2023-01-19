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Sony і Honda представили електричний седан Afeela
17:40 19.01.2023 |
Два японських промислових гіганти Sony і Honda представили продукт спільної співпраці - електричний седан Afeela.
Спільне підприємство Sony Honda Mobility, створене минулого року двома японськими промисловими гігантами, оприлюднило назву свого нового бренду електромобіля та показало прототип на CES у Лас-Вегасі.
Бренд електромобілів, який називатиметься Afeela, був детально описаний на сцені виконавчим директором Sony Honda Mobility Ясухіде Мізуно, який сказав, що він представляє «нові відносини між людьми та мобільністю».
Виробнича назва моделі на основі прототипу Afeela (чотиридверного седана фастбек) ще не оголошена, але Sony Honda Mobility підтвердила, що він буде доступний для попереднього замовлення в першій половині 2025 року до початку продажів наприкінці 2025 року. Поставки в Північну Америку заплановані на весну 2026 року.
Дизайн моделі відрізняється гладкою лінією даху, відсутністю дверних ручок, цифровими дзеркалами та чорними 21-дюймовими колесами. «Медіа» світлова панель розташована спереду і може взаємодіяти як з людьми, так й з іншими транспортними засобами, що Sony описує як «інтерфейс для нової ери».
Автомобіль має 4895 мм у довжину, 1900 мм у ширину та 1460 мм у висоту - подібний за розміром до Hyundai Ioniq 6 - і має подвійну поперечну підвіску спереду та багатоважільну підвіску ззаду.
У своєму прес-релізі Sony Honda Mobility додала: «Круглий мотив втілює в собі технологію, яка викликає відчуття нового досвіду мобільності та втілює охоплююче відчуття нової ідеальної мобільності».
Усередині достатньо місця для п'ятьох пасажирів, які сидять під великим панорамним дахом у «атмосфері кокона», а цифрові екрани розташовані на спинках кожного сидіння та поперек панелі приладів. Кермо керує електронною рейкою «по дротам» та містить сенсорні панелі та кнопки.
Sony Honda Mobility зазначає, що серійна модель використовуватиме технологію Snapdragon Digital Chassis від Qualcomm, яка надає водіям інтелектуальні системи штучного інтелекту, розширену персоналізацію та інші інтуїтивно зрозумілі технології.
Компанія стверджує, що автомобіль може обробляти до 800 трильйонів операцій за секунду, і що він оснащений 45 камерами та датчиками, які забезпечують його автоматизовані системи водіння третього рівня, які зараз знаходяться в розробці.
Він також використовуватиме доповнену реальність і хмарні дані, а також співпрацюватиме з розробником ігор Epic Games, який, за словами Sony Honda Mobility, передбачає «плавну інтеграцію реального та віртуального світів і дослідження нових можливостей розваг за допомогою цифрових інновацій, таких як метавсесвіт».
Деталі трансмісії для прототипу досі не уточнюються, як і потенційна ціна або доступність серійної моделі в Європі.
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