Маск постане перед судом за повідомлення про плани зробити Tesla непублічною компанією

Американський мільярдер Ілон Маск постане перед судом у рамках розгляду у справі про шахрайство з цінними паперами через його повідомлення у Twitter про намір зробити виробника електромобілів Tesla Inc. непублічною компанією, пише газета The Wall Street Journal.

У серпні 2018 року Маск написав у Twitter, що має намір викупити акції Tesla за ціною $420 за папір, зазначивши, що "фінансування забезпечене".

Один з інвесторів Tesla Глен Літтлтон подав до суду на Маска, компанію і членів її ради директорів на той період, стверджуючи, що повідомлення Маска були хибними і коштували інвесторам кілька мільярдів доларів у зв'язку з стрибками цін на акції, опціони і облігації Tesla, що почалися після них. .

Маск у судових документах стверджує, що справді розглядав можливість зробити Tesla приватною компанією та вважав, що заручився підтримкою саудівського суверенного фонду добробуту. Угода з купівлі акцій Tesla не відбулася.

Окружний суддя в Сан-Франциско Едвард Чень ухвалив, що повідомлення Маска не були правдивими. Суд присяжних, відбір яких розпочнеться у вівторок, триватиме до 1 лютого включно. У тому числі присяжні мають визначити, чи мали повідомлення Маска істотне значення для інвесторів і чи розумів він, що вони не відповідають дійсності, пише The Wall Street Journal.

Справа є примітною, оскільки розгляди шахрайства з цінними паперами зазвичай вдається врегулювати до суду - наприклад, в рамках угоди сторін, пише WSJ з посиланням на викладача Університету Пенсільванії Джилл Фіш, яка спеціалізується на правовому регулюванні ринку цінних паперів.

Очікується, що Маск постане перед судом вже в середу, через два місяці після іншого судового засідання - у штаті Делавер - щодо його зарплати в Teslа.

Маск у 2018 році домовився виплатити штраф у розмірі $20 млн для врегулювання претензій Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США щодо повідомлень у Twitter про намір зробити Tesla непублічною компанією. Він також залишив посаду голови ради директорів компанії, але залишився на посаді її CEO. Крім того, компанія також погодилася виплатити аналогічний штраф.