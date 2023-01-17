Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Маск постане перед судом за повідомлення про плани зробити Tesla непублічною компанією

12:17 17.01.2023 |

Транспорт

 

Американський мільярдер Ілон Маск постане перед судом у рамках розгляду у справі про шахрайство з цінними паперами через його повідомлення у Twitter про намір зробити виробника електромобілів Tesla Inc. непублічною компанією, пише газета The Wall Street Journal.

У серпні 2018 року Маск написав у Twitter, що має намір викупити акції Tesla за ціною $420 за папір, зазначивши, що "фінансування забезпечене".

Один з інвесторів Tesla Глен Літтлтон подав до суду на Маска, компанію і членів її ради директорів на той період, стверджуючи, що повідомлення Маска були хибними і коштували інвесторам кілька мільярдів доларів у зв'язку з стрибками цін на акції, опціони і облігації Tesla, що почалися після них. .

Маск у судових документах стверджує, що справді розглядав можливість зробити Tesla приватною компанією та вважав, що заручився підтримкою саудівського суверенного фонду добробуту. Угода з купівлі акцій Tesla не відбулася.

Окружний суддя в Сан-Франциско Едвард Чень ухвалив, що повідомлення Маска не були правдивими. Суд присяжних, відбір яких розпочнеться у вівторок, триватиме до 1 лютого включно. У тому числі присяжні мають визначити, чи мали повідомлення Маска істотне значення для інвесторів і чи розумів він, що вони не відповідають дійсності, пише The Wall Street Journal.

Справа є примітною, оскільки розгляди шахрайства з цінними паперами зазвичай вдається врегулювати до суду - наприклад, в рамках угоди сторін, пише WSJ з посиланням на викладача Університету Пенсільванії Джилл Фіш, яка спеціалізується на правовому регулюванні ринку цінних паперів.

Очікується, що Маск постане перед судом вже в середу, через два місяці після іншого судового засідання - у штаті Делавер - щодо його зарплати в Teslа.

Маск у 2018 році домовився виплатити штраф у розмірі $20 млн для врегулювання претензій Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США щодо повідомлень у Twitter про намір зробити Tesla непублічною компанією. Він також залишив посаду голови ради директорів компанії, але залишився на посаді її CEO. Крім того, компанія також погодилася виплатити аналогічний штраф.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Tesla
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,6897
  0,1316
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0190  0,00 0,01 40,6397  0,07 0,17
EUR 42,3362  0,03 0,08 43,3400  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес