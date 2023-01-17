Jeep Avenger отримав нагороду «Автомобіль року» в Європі

На 60-й ітерації глобальної церемонії нагородження «Автомобіль року» VW ID.Buzz, Nissan Ariya та Kia Niro змагалися з Jeep Avenger.

Вперше в історії Jeep отримав найвищі нагороди в рамках багаторічної премії «Автомобіль року», яка була оголошена 13 січня на Брюссельському міжнародному автосалоні. Цього року переможцем став новий електричний позашляховик Jeep Avenger, який доступний у Європі, Японії та Південній Кореї, але не продаватиметься в Північній Америці.





Крім того, Avenger став першим повністю електричним автомобілем Jeep. Дебютувавши в жовтні минулого року, він використовує єдиний двигун на 154 кінських сили (115 кіловат) і 181 фунт-фут (260 Ньютон-метрів) крутного моменту. В рух приводяться лише передні колеса, хоча для майбутньої повнопривідної моделі Avenger отримає два електродвигуни. Акумулятор ємністю 54 кВт-год забезпечує запас ходу 400 км за циклом WLTP, хоча в міських умовах на повільній швидкості цей діапазон може досягати 550 км. Він може швидко заряджатися через підключення потужністю 100 кВт, переходячи від 20 до 80 відсотків за 24 хвилини.

За перемогу в номінації «Автомобіль року» Avenger отримав 328 голосів, у тому числі 21 найвищу оцінку від журі з 57 членів, які представляли 22 європейські країни. Для порівняння, VW ID. Buzz фінішував другим із 241 загальним голосом і 16 найвищими оцінками. На третьому місці опинився Nissan Ariya з 211 голосами, завдяки чому трійка найкращих автомобілів цього року вдруге в історії нагород повністю електрична. Минулого року Kia EV6 здобула загальну перемогу, а Renault Megane E-Tech Electric і Hyundai Ioniq 5 слідували з невеликим відставанням.

Іншими претендентами на нагороду 2023 року були Kia Niro, який із двигуном внутрішнього згоряння отримав четверте місце. Renault Austral посів п'яте місце, а за ним розташувались Peugeot 408 і близнюки Subaru Solterra / Toyota bZ4X, які завершили сімку фіналістів.

Хоча Jeep не планує випускати субкомпактний Avenger у США, більший електромобіль з'явиться у Північній Америці під назвою Recon.