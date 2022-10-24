Jeep Avenger дебютував на Паризькому автосалоні

Під час насиченої події 4xe Day, яка відбулась 8 вересня, Stellantis представив кілька електричних продуктів, у тому числі перший електромобіль Jeep. Тепер на Паризькому автосалоні виробник оприлюднив деякі технічні характеристики новинки.





Запланований лише для деяких ринків, Avenger модельного 2023 року матиме один двигун, який видаватиме 154 кінських сил (115 кіловат) і 260 ньютон-метрів (191 фунт-фут) крутного моменту.

Електродвигун живиться від акумулятора ємністю 54 кВт-год, виготовленого власною компанією Stellantis. За оцінками, його запас ходу становить 400 кілометрів у комбінованому циклі WLTP, але можна проїхати до 550 кілометрів під час використання в місті.

Зарядити літій-іонний акумулятор можна за 24 хвилини (на 20-80 відсотків), якщо використовувати з'єднання потужністю 100 кВт. Для тих, хто поспішає, трьох хвилин заряду вистачить на 30 кілометрів.

Jeep каже, що нещодавно розроблена батарея була випробувана на понад двох мільйонах кілометрів і встановлена під передніми й задніми сидіннями та центральним тунелем.

Новий Avenger має довжину лише 4,08 метра, що робить його на 16 сантиметрів коротшим за і без того мініатюрний Renegade. Тим не менш, електрокросовер забезпечує великий дорожній просвіт у 200 міліметрів із кутами у 20 та 32 градусів для в'їзду та з'їзду.

Стосовно практичності, то Jeep Avenger має вантажний об'єм 380 літрів за сидіннями, котрий доповнений 34 літрами спереду.

Це перший автомобіль компанії з переднім приводом, який отримав систему Selec-Terrain і Hill Descent Control із шістьма режимами водіння: Normal, Eco, Sport, Snow, Mud і Sand. Також планується варіант із двома електромоторами і повним приводом.