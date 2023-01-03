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Toyota представила дизайн нового C-HR
13:31 03.01.2023 |
Компактний кросовер другого покоління Toyota C-HR отримає абсолютно новий дизайн і зарядний порт.
Представивши C-HR у 2016 році, Toyota показала світові, що може мислити нестандартно та випустити сміливий дизайн, який контрастує з її автомобілями в традиційному стилі.
Схожі амбіції з'явились на концепті C-HR Prologue, на якому продемонстровано дизайн кросовера другого покоління, котрий знову матиме вражаючий зовнішній вигляд і трикольорове покриття завдяки поєднанню сріблястого та чорного з контрастними помаранчевими акцентами. Загальний стиль є продовженням останніх новинок Crown і Prius.
Враховуючи, що Aygo X Prologue не сильно змінився при трансформації у серійну версію, очікується, що C-HR Prologue збереже багато рис для дорожньої моделі.
Toyota зазначає, що стильний кросовер матиме передню частину із тоншими фарами та меншими отворами решітки радіатора. Модель виглядає гострішою за поточну, і, здається, має ручку задніх дверей, розташовану на зовнішньому куті заднього ліхтаря.
У типовому концептуальному стилі C-HR оснащений великими колесами, які, ймовірно, будуть трохи меншими для серійної версії. Також впевнено можна сказати, що висувні дверні ручки звільнять місце для традиційних, а бічні камери замінять звичайними скляними дзеркалами.
Аби не відставати від сучасних тенденцій дизайну, Toyota встановила світлодіодну світлову панель ззаду, де неважко помітити надзвичайно великий штучний дифузор.
Оскільки це лише концепт, японський автовиробник відмовляється вдаватися в подробиці нового C-HR. Проте в релізі сказано, що звиси тепер стали коротшими, а багажник більшим, що свідчить про збільшення колісної бази.
У той час як гібридна версія з самозаряджанням буде продовжена, Toyota також планує створити плагін-гібридну модель із акумуляторами, зібраними в Європі.
Як і його попередник, оновлений C-HR був розроблений у ED², європейській штаб-квартирі автовиробника з розробки дизайну на півдні Франції. Дата дебюту ще не оголошена, адже наразі модель другого покоління є «баченням автомобіля, який незабаром приверне увагу на дорогах по всій Європі».
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