Volkswagen анонсував новий електрокросовер із запасом 700 км

Volkswagen оголосив, що інвестує 460 мільйонів євро у свій завод у Вольфсбурзі, щоб підготувати його до виробництва своїх перших електромобілів. У 2023 році завод почне випускати автомобілі на платформі MEB.

Генеральний директор німецького автовиробника Томас Шефер оголосив про рішення додати виробництво електромобілів до розгалуженого заводу, заявивши, що виробництво хетчбека ID.3 розпочнеться у 2023 році, а повне виробництво очікується у 2024 році.

«Volkswagen виступає за електромобільність для всіх. І Вольфсбург стане частиною цієї історії успіху, - сказав Шефер. - Розширення ID.3 є першим важливим кроком до електрифікації нашого головного заводу».

Він додав, що після цього виробництво буде тільки розширюватися. Слідом за хетчбеком ID.3 з'явиться ще безіменний кросовер на платформі MEB+. Оновлення, яке є розвитком повністю електричної платформи MEB, розширить радіус дії та зменшить час заряджання.

За словами Volkswagen, основною перевагою платформи MEB+ стануть нові батареї. Використовуючи власну технологію «елементів», автовиробник стверджує, що його транспортні засоби зможуть проїхати до 700 км на одній зарядці. Коли їх потрібно буде заправити, транспортні засоби, що використовують цю технологію, зможуть заряджатися на швидкості до 200 кВт.

«Нова модель ідеально доповнить наші бестселери ID.4 та ID.5. Таким чином ми маємо намір ще більше розширити нашу ринкову позицію та надати нашим клієнтам високоякісні автомобілі, яких вони очікують від нас», - сказав Шефер.

Поява платформи MEB+ ще не означає, що звичайна платформа MEB буде списана. Volkswagen каже, що має намір представити 10 нових електричних моделей на базі платформи до 2026 року, включаючи модель початкового рівня за ціною близько 25 000 євро.

Дивлячись трохи далі, Шефер зазначив, що проект автомобіля Trinity також вироблятиметься у Вольфсбурзі. Нова технологія представить платформу для всієї групи Volkswagen, яка має запропонувати швидкість зарядки, таку ж швидку, як і заправка, високий рівень автоматизації тощо.

Однак деякі повідомлення свідчать про те, що проект був відкладений з 2026 до 2030 року через труднощі, які виникли у Volkswagen з розробкою програмного забезпечення для нього. Також теперішній прес-реліз говорить про те, що плани на будівництво нового заводу вартістю 2 мільярди євро було скасовано на користь оновлення існуючого заводу у Вольфсбурзі.