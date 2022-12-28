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Volkswagen анонсував новий електрокросовер із запасом 700 км

22:58 28.12.2022 |

Транспорт

Volkswagen анонсував новий електрокросовер із запасом 700 км

 

Volkswagen оголосив, що інвестує 460 мільйонів євро у свій завод у Вольфсбурзі, щоб підготувати його до виробництва своїх перших електромобілів. У 2023 році завод почне випускати автомобілі на платформі MEB. 

Volkswagen анонсував новий електрокросовер із запасом 700 км

 

Генеральний директор німецького автовиробника Томас Шефер оголосив про рішення додати виробництво електромобілів до розгалуженого заводу, заявивши, що виробництво хетчбека ID.3 розпочнеться у 2023 році, а повне виробництво очікується у 2024 році. 

«Volkswagen виступає за електромобільність для всіх. І Вольфсбург стане частиною цієї історії успіху, - сказав Шефер. - Розширення ID.3 є першим важливим кроком до електрифікації нашого головного заводу». 

Volkswagen анонсував новий електрокросовер із запасом 700 км

 

Він додав, що після цього виробництво буде тільки розширюватися. Слідом за хетчбеком ID.3 з'явиться ще безіменний кросовер на платформі MEB+. Оновлення, яке є розвитком повністю електричної платформи MEB, розширить радіус дії та зменшить час заряджання. 

Volkswagen анонсував новий електрокросовер із запасом 700 км

 

За словами Volkswagen, основною перевагою платформи MEB+ стануть нові батареї. Використовуючи власну технологію «елементів», автовиробник стверджує, що його транспортні засоби зможуть проїхати до 700 км на одній зарядці. Коли їх потрібно буде заправити, транспортні засоби, що використовують цю технологію, зможуть заряджатися на швидкості до 200 кВт. 

Volkswagen анонсував новий електрокросовер із запасом 700 км

 

«Нова модель ідеально доповнить наші бестселери ID.4 та ID.5. Таким чином ми маємо намір ще більше розширити нашу ринкову позицію та надати нашим клієнтам високоякісні автомобілі, яких вони очікують від нас», - сказав Шефер. 

Volkswagen анонсував новий електрокросовер із запасом 700 км

 

Поява платформи MEB+ ще не означає, що звичайна платформа MEB буде списана. Volkswagen каже, що має намір представити 10 нових електричних моделей на базі платформи до 2026 року, включаючи модель початкового рівня за ціною близько 25 000 євро. 

Дивлячись трохи далі, Шефер зазначив, що проект автомобіля Trinity також вироблятиметься у Вольфсбурзі. Нова технологія представить платформу для всієї групи Volkswagen, яка має запропонувати швидкість зарядки, таку ж швидку, як і заправка, високий рівень автоматизації тощо. 

Однак деякі повідомлення свідчать про те, що проект був відкладений з 2026 до 2030 року через труднощі, які виникли у Volkswagen з розробкою програмного забезпечення для нього. Також теперішній прес-реліз говорить про те, що плани на будівництво нового заводу вартістю 2 мільярди євро було скасовано на користь оновлення існуючого заводу у Вольфсбурзі. 
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Volkswagen
 

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