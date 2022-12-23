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Маск заявив, що не буде продавати акції Tesla близько двох років
14:24 23.12.2022 |
Гендиректор Tesla Ілон Маск заявив у четвер, що не буде більше продавати акції Tesla протягом приблизно двох років.
Про це він сказав під час спілкування в аудіочаті Twitter Spaces, пише Reuters.
Мільярдер сказав, що він прогнозує, що економіка буде в "серйозній рецесії" в 2023 році і попит на дорогі товари буде нижчим.
"Його коментарі з'явилися після того, як у четвер розпродаж акцій Tesla поглибився через занепокоєння щодо послаблення попиту на електромобілі та відволікання Маска на Twitter та продаж його акцій", - пояснює Reuters.
"Я не буду продавати акції, поки не знаю, можливо, два роки. Однозначно не в наступному році, ні за яких обставин, і, ймовірно, ще рік", - сказав Маск.
Акції Tesla виросли на 3% до 129,23 долара на торгах в четвер після падіння на 8,9% в звичайні години торгів.
Маск раніше давав обіцянки про те, що не буде продавати акції Tesla, перш ніж згодом продати їх.
Минулого тижня Маск повідомив про продаж акцій ще на 3,6 мільярдів доларів, в результаті чого загальна вартість проданих ним акцій з кінця минулого року сягнула близько 40 мільярдів доларів, що розчарувало інвесторів, оскільки акції компанії впали до більш ніж дворічних мінімумів.
"Мені потрібно було продати деякі акції, щоб переконатися, що порох не вивітрився ... на випадок найгіршого сценарію", - сказав мільярдер.
Він сказав, що рада директорів Tesla відкрита для викупу акцій, але це буде залежати від масштабу рецесії.
У четвер акції Tesla впали на 9% після того, як Tesla почала пропонувати глибокі знижки в розмірі 7500 доларів американським споживачам, що викликало занепокоєння інвесторів з приводу послаблення попиту в міру уповільнення економіки.
Відповідаючи на питання, чи буде він залучати когось, наприклад, венчурного капіталіста Девіда Сакса, для управління Twitter, щоб дозволити йому зосередитися на Tesla, Маск ухилився від відповіді і сказав, що Twitter є відносно простим бізнесом.
"Twitter - це, можливо, 10% складності Tesla", - сказав Маск.
Раніше на цьому тижні Маск заявив, що піде у відставку з поста генерального директора Twitter, як тільки знайде "когось досить дурного, щоб зайняти цю посаду".
У відповідь на побоювання, що його політичні погляди і суперечливі коментарі відштовхують деяких людей, він сказав: "Я не збираюся придушувати свої погляди тільки для того, щоб підвищити ціну акцій".
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