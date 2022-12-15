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Маск знову продав акцій Tesla на майже $4 мільярди
10:28 15.12.2022 |
Очільник Tesla Ілон Маск розкрив ще 3,6 млрд дол від продажу своїх акцій у компанії в середу, що дедалі більше бентежить інвесторів.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт по цінних паперах США.
Ціна акцій Tesla в цьому році знизилася вдвічі та впали до дворічних мінімумів.
Звіт свідчить про те, що Маск продав 22 мільйони акцій найдорожчого в світі автовиробника за три дні з понеділка по середу.
Цей продаж є другим великим пакетом акцій, який Маск провів з моменту придбання Twitter за 44 млрд дол в жовтні. Неясно, чи пов'язані ці продажі з придбанням Twitter, але вони дратують інвесторів, які засмучені сприйняттям того, що він спрямовує свою увагу і ресурси на Twitter, замість Tesla.
"Це не додає впевненості в бізнесі і не говорить про те, на чому зосереджена його увага", - сказав Тоні Сікамор, аналітик брокерської компанії IG Markets, де Tesla є популярною акцією серед дрібних інвесторів.
За даними Refinitiv, 13,4% акцій Tesla, що належать Маску, знизилися в порівнянні з приблизно 17% рік тому. Останній продаж акцій відбувся через місяць після того, як Маск продав акції на суму 4 млрд доларів через кілька днів після закриття угоди з Twitter.
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