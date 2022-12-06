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АНАЛІТИКА

Tesla відвантажила перші електричні вантажівки Semi — із запізненням на три роки

12:51 05.12.2022 |

Транспорт

 

Tesla Semi вперше була анонсована у 2017 році. Її виробництво повинно було початися за два роки, але було відкладено через пандемію COVID-19 і глобальний дефіцит запчастин. Представники PepsiCo, які зарезервували 100 Semi майже одразу, із нетерпінням чекали на першу партію вантажівок, але автомобілі дійшли до них лише за 5 років після анонсу.

Semi оснащена чотирма незалежними електродвигунами на задніх осях, може розганятися від 0 до 96,56 км/год за 20 секунд і має запас ходу від акумулятора до 800 км. Ціни починаються від $150 000, і від моменту анонсу Tesla отримала кілька великих замовлень від таких компаній, як Walmart і FedEx.

Ілон Маск під час презентації, стоячи на сцені між чотирма Tesla Semi (дві з яких мали логотипи Pepsi та Frito Lay), зовсім небагато сказав про необхідність скоротити кількість викидів вуглекислого газу і перейшов до розповіді про вантажівки.


"Ця штука виглядає так, ніби вона прийшла з майбутнього", - сказав Ілон Маск на сцені під час заходу та пізніше назвав Semi "звіром".

Вантажівка матиме нову архітектуру трансмісії на 1000 вольтів, яка, за словами Маска, враховуватиметься в майбутніх розробках продуктів Tesla, а також систему контролю тяги, рекуперативне гальмування для підвищення ефективності батареї та автоматичне зчеплення для плавної їзди по шосе.

"Це кардинальна зміна технологій у всьому", - сказав Маск.

Вихідними одна з напіввантажівок Tesla 8-го класу з акумуляторним живленням пройшла 800-кілометрову подорож повністю завантаженою (понад 30 тонн вантажу). Подорож відбулася з заводу Tesla у Фремонті до Сан-Дієго у південній частині Каліфорнії. На заході Маск уточнив, що поїздка була здійснена без необхідності підзарядки батареї.

Ось таймлапс подорожі Tesla Semi:


Tesla позиціює Semi як майбутнє вантажних перевезень. Але в той час, як компанія намагалася запустити власне виробництво, решта вантажоперевізників вже почали використовувати електромобілі. Основні виробники обладнання, такі як Daimler, Volvo, Peterbilt і BYD, працюють над власними електричними вантажівками. За даними Bloomberg, Tesla Semi, поставлена щойно, була останньою частиною проєкту вартістю 30,8 мільйона доларів, який частково фінансувався Каліфорнійською радою з повітряних ресурсів. Навіть Nikola Motors, яка боролася зі звинуваченнями в шахрайстві, поставила вантажівку з водневим двигуном раніше Tesla.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Tesla
 

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