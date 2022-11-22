Toyota представила новий Prius

Toyota Prius п'ятого покоління дебютувала в Європі за кілька годин до прем'єри нової моделі в США. Очікується, що комплектації та функцій для різних ринків можуть відрізнятись.





У Європі новий Prius доступний лише як плагін-гібрид. Силовий агрегат включає 2,0-літровий чотирициліндровий двигун загальною системною потужністю 220 кінських сил. Це покращення на 99 к.с. (74 кВт) у порівнянні з 1,8-літровим чотирициліндровим двигуном з електроприводом, який видає 121 к.с. (90 кВт).

Prius в Європі отримав батарею ємністю 13,6 кіловат-годин, порівняно з акумулятором попередньої моделі на 8,8 кВт-год. Блок знаходиться під задніми сидіннями. У релізі Toyota говориться, що діапазон "на 50 відсотків більше, ніж у поточного покоління". Це натякає на відстань у 94,15 кілометрів в електричному режимі, судячи з поточної цифри у 63 кілометри у Європі.

Плагін-гібрид Prius буде доступний із додатковою сонячною панеллю на даху. В анонсі моделі для європейського ринку не згадується, чи покращить ця система запас ходу автомобіля.

Естетично новий Prius виглядає знайомим, але водночас має свіжий вигляд. Конструкція відсуває верхівку даху назад, що надає автомобілю більше вигляду купе. Змінені пропорції включають зменшення висоти на 50 міліметрів і збільшення колісної бази на таку ж величину. Загальна довжина на 46 міліметрів коротша. Ширина збільшується на 22 міліметри.

Усередині новий Prius використовує мову стилю Island Architecture з трьома областями: «оточення», «модуль водія» та «плаваюча панель приладів». Зовнішній вигляд схожий на компонування кросовера bZ4X, оскільки дисплей приладів виступає з панелі приладів, а не має кожуха навколо нього, як у більшості сучасних автомобілів.

Центральна консоль складається з інформаційно-розважального дисплея, який виступає з приладової панелі. Здається, єдиним фізичним елементом керування є ручка в нижньому правому куті екрана.

Пара вузьких вентиляційних отворів відокремлює екран інформаційно-розважальної системи від елементів керування клімат-контролю. В наявності кнопки для контролю температури сидінь і регулювання температури в салоні.

Після цього європейського дебюту очікується, що дуже скоро з'являться характеристики моделі для США.

