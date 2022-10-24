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АНАЛІТИКА

Lexus представив оновлений кросовер UX 300e

09:33 24.10.2022 |

Транспорт

Lexus представив оновлений кросовер UX 300e

 

Випущений наприкінці 2019 року UX 300e назавжди залишиться в пам'яті як перший електромобіль Lexus. У травні цього року субкомпактний кросовер із двигунами внутрішнього згоряння був модифікований, а тепер його еквівалент із нульовими викидами також оновлено.

Lexus представив оновлений кросовер UX 300e


Подібно до моделі з ДВЗ, електрокар має переваги від покращеної структурної жорсткості після додавання 20 точок зварювання навколо бічних і задніх дверей. Ще важливішим є новий акумулятор.

Lexus представив оновлений кросовер UX 300e

 

Дійсно, стару батарею на 54,4 кВт-год було вилучено, щоб звільнити місце для значно більшої батареї на 72,8 кВт-год, яка збільшує запас ходу більш ніж на 40 відсотків порівняно з моделлю UX 300e до фейсліфтинга.

Lexus представив оновлений кросовер UX 300e

 

Згідно зі значеннями WLTC для Європи, Lexus зазначає, що нова версія компактного кросовера подолає понад 450 кілометрів на одному заряді. Для порівняння, оригінальна версія була розрахована на 400 км за циклом NEDC.

Електричний варіант отримав задні амортизатори Yamaha як стандартне обладнання та переналаштований електричний підсилювач керма, а амортизатори були спеціально налаштовані для електричної моделі. Природно, що зміни дизайну перенесені з UX зі звичайним двигуном, оновленого для 2023 модельного року.

Lexus представив оновлений кросовер UX 300e

 

Електричний двигун має так само потужність 201 кінську силу (150 кіловат) і крутний момент 300 Ньютон-метрів, що передаються на передню вісь. Він повинен рухати досить важкий автомобіль (враховуючи його розмір), який важить приблизно 1900 кілограмів.

Усередині UX 300e 2023 року перейшов на нову інформаційно-розважальну систему Lexus із 12,3-дюймовим сенсорним екраном із високою роздільною здатністю для забезпечення чіткої графіки.

Lexus представив оновлений кросовер UX 300e

 

Преміальний підрозділ Toyota вніс додаткові зміни, перемістивши кнопки підігріву сидінь із центральної консолі праворуч від важеля коробки передач, де вони стали більш доступними.

Пара портів USB-C встановлено перед підстаканниками, а панель бездротової зарядки висунута вертикально. Крім того, у верхній частині додано світлодіодне освітлення.

Lexus представив оновлений кросовер UX 300e

 

Lexus зазначив, що особливу увагу було приділено зменшенню шуму від дороги, аби зробити салон тихішим. Насправді ж, більша акумуляторна батарея виконує роль звукового бар'єру.

Постачання перших примірників заплановано розпочати в Європі наступної весни.
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Lexus
 

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