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Geely купила частку в Aston Martin
13:49 13.10.2022 |
Китайська компанія Geely придбала 7,6% акцій британського автовиробника Aston Martin.
У заяві Zhejiang Geely Holding Group сказано, що компанія придбала 7,6% акцій Aston Martin та планує розширити співпрацю.
Ця покупка є ще одним кроком Лі Шуфу, мільярдера-власника Geely, в розширенні своєї автомобільної імперії. Geely також володіє Volvo та Lotus Cars й має частку в Daimler.
«Ми з нетерпінням чекаємо на вивчення потенційних можливостей взаємодії та співпраці з Aston Martin, оскільки бренд продовжує реалізацію своєї стратегії досягнення довгострокового, сталого зростання та підвищення прибутковості», - заявив у п'ятницю генеральний директор Geely Group Дунхуй Лі.
Geely не оголосила суму транзакції, але згідно з ціною акцій Aston Martin на момент закриття 28 вересня, частка оцінюється в 7,55 мільярда фунтів (8,39 мільярда доларів).
Aston Martin також повідомив, що завершив збільшення капіталу на 654 мільйони фунтів стерлінгів, щоб допомогти знизити борг та інвестувати в нові моделі.
Два роки тому Geely вже намагалась придбати майже збанкрутілого британського автовиробника, але тоді більшість акцій була віддана консорціуму на чолі із канадським мільярдером Лоуренсом Строллом.
З тих пір Aston Martin запустив свою команду в Формулі 1 та почав виробництво преміального позашляховика DBX.
Вочевидь, такі успіхи змусили Geely знову звернути увагу на британський бренд й, за припущеннями, компанія зацікавлена в обміні технологіями з Lotus.
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