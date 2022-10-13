Geely купила частку в Aston Martin

Китайська компанія Geely придбала 7,6% акцій британського автовиробника Aston Martin.

У заяві Zhejiang Geely Holding Group сказано, що компанія придбала 7,6% акцій Aston Martin та планує розширити співпрацю.

Ця покупка є ще одним кроком Лі Шуфу, мільярдера-власника Geely, в розширенні своєї автомобільної імперії. Geely також володіє Volvo та Lotus Cars й має частку в Daimler.

«Ми з нетерпінням чекаємо на вивчення потенційних можливостей взаємодії та співпраці з Aston Martin, оскільки бренд продовжує реалізацію своєї стратегії досягнення довгострокового, сталого зростання та підвищення прибутковості», - заявив у п'ятницю генеральний директор Geely Group Дунхуй Лі.

Geely не оголосила суму транзакції, але згідно з ціною акцій Aston Martin на момент закриття 28 вересня, частка оцінюється в 7,55 мільярда фунтів (8,39 мільярда доларів).

Aston Martin також повідомив, що завершив збільшення капіталу на 654 мільйони фунтів стерлінгів, щоб допомогти знизити борг та інвестувати в нові моделі.

Два роки тому Geely вже намагалась придбати майже збанкрутілого британського автовиробника, але тоді більшість акцій була віддана консорціуму на чолі із канадським мільярдером Лоуренсом Строллом.

З тих пір Aston Martin запустив свою команду в Формулі 1 та почав виробництво преміального позашляховика DBX.

Вочевидь, такі успіхи змусили Geely знову звернути увагу на британський бренд й, за припущеннями, компанія зацікавлена в обміні технологіями з Lotus.