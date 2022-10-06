Фінансові новини
- |
- 06.10.22
- |
- 14:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus
12:49 06.10.2022 |
Італійський бренд Lamborghini представив оновлений позашляховик Urus, якому додали до назви літеру S та прокачали до 666 кінських сил.
Lamborghini представив оновлений Urus у серпні на події Pebble Beach, показавши новий Performante 2023 року як найпопулярнішу похідну.
Однак справжньою заміною надзвичайно популярного супер позашляховика в його базовому вигляді є нова версія S.
Вперше марка з Сант'Агата-Болоньєзе продаватиме дві версії наступника LM002. Звісно, більш тоночною альтернативою стане Performante.
Urus S отримав той самий оновлений 4,0-літровий двигун V8 з подвійним турбонаддувом, який видає диявольські 666 кінських сил і 850 ньютон-метрів крутного моменту.
Однак завдяки різниці у 47 кілограмів версія Performante витрачає 3,3 секунди для розгону до 100 км/год, тоді як S потребує додаткових двох десятих секунди. Максимальна швидкість залишається без змін і становить 305 км/год.
А ось у спринті від 0 до 200 км/год Urus S не поступається високопродуктивній версії й витрачає на це 12,5 секунд.
Тим не менш, між світовою прем'єрою Performante та S конкуренція загострилася з довгоочікуваним випуском Ferrari позашляховика Purosangue з двигуном V12. Ці двоє змагатимуться з іншими висопотужними SUV-ами, такими як Aston Martin DBX і Bentley Bentayga Speed.
Завдяки оновленню Lamborghini робить свій бестселер більш персоналізованим, включаючи опціональні 22-дюймові колеса з матового титану та 23-дюймові диски з діамантової бронзи.
Також можна обрати відкритий дах із вуглецевого волокна та матові або глянцеві чорні наконечники вихлипу замість матової сталевої обробки вихлипної системи нового дизайну.
Додаткові переваги, представлені для модельного 2023 року, включають стандартний елемент днища з нержавіючої сталі, виконаний у матовому чорному кольорі, і пофарбований капот із вуглецевого волокна з матово-чорними повітрозабірниками.
Деякі з додаткових елементів декору можуть бути з такою ж темною обробкою або з глянцевим або матовим вуглецевим волокном. У салоні свіжа двоколірна шкіряна оббивка та двоколірне оздоблення.
Про гібридну версію наразі нічого не повідомляється, але у Lamborghini заявили, що електрифікують всі свої моделі до 2024 року. Urus може отримати гібридну установку від Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, але поки нічого офіційного на цей момент не анонсовано.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС остаточно затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії у відповідь на анексію
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ повідомило про підозру голові НБУ Шевченку
|Фінансовий комітет Ради розгляне кандидатуру Пишного на посаду глави НБУ
|МЗС закликає до санкцій проти «Росатому» через проголошення Росією контролю над ЗАЕС
|Голова Верховного Суду відрахував суддю Львова зі штату суду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Білий дім запропонував Білль про права ШІ - він повинен захистити американських громадян від самого ШІ
|Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus
|Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше
|Tesla відмовиться від ультразвукових датчиків, залишивши тільки камеру для допомоги водію
|Нобелівську премію з хімії присудили трьом вченим за розвиток клік-хімії
|Apple хоче наростити виробництво AirPods і Beats в Індії – ЗМІ
|Смартфони на чіпах MediaTek очолили вересневі рейтинги AnTuTu - Dimensity 9000+ випередив Snapdragon 8+ Gen 1
Бізнес
|Xiaomi представила 12T Pro — флагманський смартфон з камерою 200 Мп та швидкою зарядкою 120 Вт за €750
|Країни ЄС перейдуть на єдиний стандарт зарядних пристроїв USB Type-C
|Нобелівську премію з фізики дали трьом вченим за дослідження в галузі квантової механіки
|BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик
|Рекомендована ціна Intel Arc A750 становить $289 — у тестах компанії відеокарта наближається до NVIDIA GTX 3060
|Garmin InReach Messenger — новий супутниковий комунікатор за $300 з водозахистом IPX7 та акумулятором на 28 днів автономної роботи
|«Історичний момент». Успішно випробували ліки від хвороби Альцгеймера