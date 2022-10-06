Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus

Італійський бренд Lamborghini представив оновлений позашляховик Urus, якому додали до назви літеру S та прокачали до 666 кінських сил.

Lamborghini представив оновлений Urus у серпні на події Pebble Beach, показавши новий Performante 2023 року як найпопулярнішу похідну.





Однак справжньою заміною надзвичайно популярного супер позашляховика в його базовому вигляді є нова версія S.

Вперше марка з Сант'Агата-Болоньєзе продаватиме дві версії наступника LM002. Звісно, більш тоночною альтернативою стане Performante.

Urus S отримав той самий оновлений 4,0-літровий двигун V8 з подвійним турбонаддувом, який видає диявольські 666 кінських сил і 850 ньютон-метрів крутного моменту.

Однак завдяки різниці у 47 кілограмів версія Performante витрачає 3,3 секунди для розгону до 100 км/год, тоді як S потребує додаткових двох десятих секунди. Максимальна швидкість залишається без змін і становить 305 км/год.

А ось у спринті від 0 до 200 км/год Urus S не поступається високопродуктивній версії й витрачає на це 12,5 секунд.

Тим не менш, між світовою прем'єрою Performante та S конкуренція загострилася з довгоочікуваним випуском Ferrari позашляховика Purosangue з двигуном V12. Ці двоє змагатимуться з іншими висопотужними SUV-ами, такими як Aston Martin DBX і Bentley Bentayga Speed.

Завдяки оновленню Lamborghini робить свій бестселер більш персоналізованим, включаючи опціональні 22-дюймові колеса з матового титану та 23-дюймові диски з діамантової бронзи.

Також можна обрати відкритий дах із вуглецевого волокна та матові або глянцеві чорні наконечники вихлипу замість матової сталевої обробки вихлипної системи нового дизайну.

Додаткові переваги, представлені для модельного 2023 року, включають стандартний елемент днища з нержавіючої сталі, виконаний у матовому чорному кольорі, і пофарбований капот із вуглецевого волокна з матово-чорними повітрозабірниками.

Деякі з додаткових елементів декору можуть бути з такою ж темною обробкою або з глянцевим або матовим вуглецевим волокном. У салоні свіжа двоколірна шкіряна оббивка та двоколірне оздоблення.

Про гібридну версію наразі нічого не повідомляється, але у Lamborghini заявили, що електрифікують всі свої моделі до 2024 року. Urus може отримати гібридну установку від Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, але поки нічого офіційного на цей момент не анонсовано.



