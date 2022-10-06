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АНАЛІТИКА

Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus

12:49 06.10.2022 |

Транспорт

Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus

 

Італійський бренд Lamborghini представив оновлений позашляховик Urus, якому додали до назви літеру S та прокачали до 666 кінських сил.

Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus

 

Lamborghini представив оновлений Urus у серпні на події Pebble Beach, показавши новий Performante 2023 року як найпопулярнішу похідну.


Однак справжньою заміною надзвичайно популярного супер позашляховика в його базовому вигляді є нова версія S.

Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus

 

Вперше марка з Сант'Агата-Болоньєзе продаватиме дві версії наступника LM002. Звісно, більш тоночною альтернативою стане Performante.

Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus

 

Urus S отримав той самий оновлений 4,0-літровий двигун V8 з подвійним турбонаддувом, який видає диявольські 666 кінських сил і 850 ньютон-метрів крутного моменту.

Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus

 

Однак завдяки різниці у 47 кілограмів версія Performante витрачає 3,3 секунди для розгону до 100 км/год, тоді як S потребує додаткових двох десятих секунди. Максимальна швидкість залишається без змін і становить 305 км/год.

А ось у спринті від 0 до 200 км/год Urus S не поступається високопродуктивній версії й витрачає на це 12,5 секунд.

Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus

 

Тим не менш, між світовою прем'єрою Performante та S конкуренція загострилася з довгоочікуваним випуском Ferrari позашляховика Purosangue з двигуном V12. Ці двоє змагатимуться з іншими висопотужними SUV-ами, такими як Aston Martin DBX і Bentley Bentayga Speed.

Завдяки оновленню Lamborghini робить свій бестселер більш персоналізованим, включаючи опціональні 22-дюймові колеса з матового титану та 23-дюймові диски з діамантової бронзи.

Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus

 

Також можна обрати відкритий дах із вуглецевого волокна та матові або глянцеві чорні наконечники вихлипу замість матової сталевої обробки вихлипної системи нового дизайну.

Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus

 

Додаткові переваги, представлені для модельного 2023 року, включають стандартний елемент днища з нержавіючої сталі, виконаний у матовому чорному кольорі, і пофарбований капот із вуглецевого волокна з матово-чорними повітрозабірниками.

Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus

 

Деякі з додаткових елементів декору можуть бути з такою ж темною обробкою або з глянцевим або матовим вуглецевим волокном. У салоні свіжа двоколірна шкіряна оббивка та двоколірне оздоблення.

Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus

 

Про гібридну версію наразі нічого не повідомляється, але у Lamborghini заявили, що електрифікують всі свої моделі до 2024 року. Urus може отримати гібридну установку від Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, але поки нічого офіційного на цей момент не анонсовано.


Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus

 

Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus

 
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Lamborghini
 

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