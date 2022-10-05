Tesla відмовиться від ультразвукових датчиків, залишивши тільки камеру для допомоги водію

Автомобілі, що поставляються без датчиків, тимчасово не матимуть доступу до таких функцій, як Park Assistant (допомагає водієві маневрувати під час паркування) та Smart Summon (функція повного самостійного керування автомобілем, яка дозволяє власникам «викликати» до них свій автомобіль за допомогою мобільного додатка).

Tesla оголосила про поступову відмову від використання у своїх автомобілях ультразвукових датчиків (USS) у рамках переходу до технології допомоги водієві Tesla Vision, яка використовує лише камери (що контрастує з рештою виробників галузі, які покладаються на поєднання LIDAR, радарів та камер). Electrek повідомляє, що ультразвукові датчики в автомобілях Tesla в основному використовуються для виявлення на ближній відстані, щоб допомогти з попередженням про паркування та зіткнення.

Датчики спочатку зникнуть цього місяця з нових автомобілів Model 3 та Model Y у Північній Америці, Європі, на Близькому Сході та Тайвані, а потім по всьому світу. Наступного року компанія планує відмовитися від використання датчиків у автомобілях Model S та Model X.

Tesla заявляє, що відмова від ультразвукових датчиків не вплине на рейтинг безпеки автомобілів при зіткненні. Однак моделі, що поставляються без датчиків, тимчасово втратять доступ до деяких функцій, включаючи автопаркування, виклик автомобіля та інтелектуальний виклик. Компанія має намір відновити їх, як тільки функції зможуть добре працювати із системою на базі камери.

Перелік функцій, які на початку будуть відсутні в автомобілях Tesla без ультразвукових датчиків.

Відмова від ультразвукових датчиків слідує за аналогічним оголошенням Tesla минулого року про те, що вона більше не випускатиме автомобілі з радарами. У майбутньому компанія натомість покладатиметься виключно на свою систему Tesla Vision на основі камери для функцій допомоги водієві. Минулого року The New York Times повідомила, що генеральний директор Tesla Ілон Маск "неодноразово говорив членам команди Autopilot, що люди можуть керувати автомобілем тільки двома очима, а це означає, що і автомобілі повинні мати можливість керувати автомобілем тільки з камерами".

Як і у випадку з видаленням ультразвукових датчиків, видалення радара минулого року призвело до тимчасових обмежень деяких функцій, таких як Smart Summon. Протягом кількох місяців ці обмеження згодом були ослаблені, і тепер Tesla заявляє, що ці автомобілі "або зберегли, або покращили свої рейтинги активної безпеки в США та Європі" і що такі функції безпеки, як автоматичне екстрене гальмування пішоходів, насправді краще працюють з камерами, ніж із радарами.

Tesla стверджує, що якщо ви скоро отримаєте доставку, то зможете визначити, чи є у вашому автомобілі датчики, дивлячись на маленькі точки на передньому та задньому бамперах.

Але тогорічна відмова від радарів не обійшлася без проблем. Це сталося одночасно зі збільшенням кількості повідомлень про «хибне гальмування», коли системи допомоги водію залучали гальма, тому що помилково думали, що автомобіль ось-ось зіткнеться з чимось. The Washington Post повідомила про різке збільшення кількості скарг до Національного управління безпеки дорожнього руху на проблеми з автоматичним гальмуванням одночасно із припиненням Tesla постачання автомобілів з радарними датчиками.