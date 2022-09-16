Ford представив нове покоління Mustang

Американський виробник Ford презентував купе та кабріолет Mustang нової генерації.

Після тривалої тізерної кампанії виробник показав Ford Mustang сьомого покоління, а сам дебют відбувся на відродженому автосалоні у Детройті.





Зовні «Мустанг» залишився стовідсотково впізнаваним, при цьому дизайнери постаралися надати йому деякі риси оригінального «поні» шістдесятих років. Паралельно попрацювали над покращенням аеродинамічних характеристик та оптимізували лінію даху, аби водію трекової версії не доводилося знімати шолом при посадці.

Старша GT-модель відрізняється від базової елементами обвісу та більшими вентиляційними отворами. Кабріолет, який дебютував одночасно з купе, зберіг тканинний дах.

На вибір покупцям запропонують 11 відтінків кузова, включаючи два нові - Vapor Blue та Yellow Splash. Їх можна буде доповнити новими варіантами «гоночних» смуг. Змінився і дизайн дисків: молодша модель їздить на 17-дюймових колесах, Mustang GT - на 19-дюймових або опціональних 20-дюймових. Колір гальмівних супортів може бути чорним, червоним або синім. Нарешті програма заводської персоналізації зовнішності розширена за рахунок нового пакету Mustang Design Series.

Набагато разючіше змінився інтер'єр моделі: виробник каже, що він натхненний кабінами винищувачів. У сьомому поколінні поні-кар отримав водійський інтерфейс у вигляді двох суміщених вигнутих дисплеїв.

12,4-дюймова приладова панель працює на тому ж движку 3D Unreal Engine, який використовується в сучасних відеоіграх. Її доповнять 13,2-дюймовий тачскрин інформаційно-розважальної системи Sync 4, яка тепер відповідає, в тому числі, за керування кліматичною установкою та радіо: у салоні поменшало фізичних кнопок - на догоду майбутнім покупцям із числа мілініалів та зумерів.

Також сьомий «Мустанг» отримав нове кермо в гоночному стилі, бездротову зарядку для смартфона, акустику B&O, фірмовий набір систем безпеки Ford Co-Pilot360, що включає адаптивний круїз-контроль з функцією stop & go, асистент руху в смузі тощо.

Моторна гама принципово не змінилася, при цьому й 2,3-літрова «турбочетвірка» EcoBoost, й п'ятилітровий Coyote V8 були доопрацьовані.

Ford зазначає, що восьмициліндровий атмосферник буде найпотужнішим з усіх, які колись встановлювалися на Mustang GT, але конкретних цифр поки що не наводить.

Двигуни поєднуються з шестиступеневою механікою та вдосконаленим 10-діапазонним автоматом.

З нових цікавих фішок заявлено «перше у своєму класі електронне стоянкове гальмо для дрифту».

Також покупцям буде доступний пакет орієнтованих на трек опцій Performance, до якого входять передня розпірка Tower, диференціал підвищеного тертя Torsen, адаптивна підвіска MagneRide, збільшені гальмівні диски, ширші задні колеса, крісла Recaro та активна випускна система.

У США новий Ford Mustang надійде у продаж наступного літа як автомобіль 2024-го модельного року. Випускатимуть новинку на заводі у Флет-Році (штат Мічиган).