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Ford представив нове покоління Mustang

12:35 16.09.2022 |

Транспорт

Ford представив нове покоління Mustang
 

Американський виробник Ford презентував купе та кабріолет Mustang нової генерації.

Після тривалої тізерної кампанії виробник показав Ford Mustang сьомого покоління, а сам дебют відбувся на відродженому автосалоні у Детройті.


Зовні «Мустанг» залишився стовідсотково впізнаваним, при цьому дизайнери постаралися надати йому деякі риси оригінального «поні» шістдесятих років. Паралельно попрацювали над покращенням аеродинамічних характеристик та оптимізували лінію даху, аби водію трекової версії не доводилося знімати шолом при посадці.

Ford представив нове покоління Mustang

 

Старша GT-модель відрізняється від базової елементами обвісу та більшими вентиляційними отворами. Кабріолет, який дебютував одночасно з купе, зберіг тканинний дах.

Ford представив нове покоління Mustang

 

На вибір покупцям запропонують 11 відтінків кузова, включаючи два нові - Vapor Blue та Yellow Splash. Їх можна буде доповнити новими варіантами «гоночних» смуг. Змінився і дизайн дисків: молодша модель їздить на 17-дюймових колесах, Mustang GT - на 19-дюймових або опціональних 20-дюймових. Колір гальмівних супортів може бути чорним, червоним або синім. Нарешті програма заводської персоналізації зовнішності розширена за рахунок нового пакету Mustang Design Series.

Ford представив нове покоління Mustang

 

Набагато разючіше змінився інтер'єр моделі: виробник каже, що він натхненний кабінами винищувачів. У сьомому поколінні поні-кар отримав водійський інтерфейс у вигляді двох суміщених вигнутих дисплеїв.

Ford представив нове покоління Mustang

 

12,4-дюймова приладова панель працює на тому ж движку 3D Unreal Engine, який використовується в сучасних відеоіграх. Її доповнять 13,2-дюймовий тачскрин інформаційно-розважальної системи Sync 4, яка тепер відповідає, в тому числі, за керування кліматичною установкою та радіо: у салоні поменшало фізичних кнопок - на догоду майбутнім покупцям із числа мілініалів та зумерів.

Ford представив нове покоління Mustang

 

Також сьомий «Мустанг» отримав нове кермо в гоночному стилі, бездротову зарядку для смартфона, акустику B&O, фірмовий набір систем безпеки Ford Co-Pilot360, що включає адаптивний круїз-контроль з функцією stop & go, асистент руху в смузі тощо.

Ford представив нове покоління Mustang

 

Моторна гама принципово не змінилася, при цьому й 2,3-літрова «турбочетвірка» EcoBoost, й п'ятилітровий Coyote V8 були доопрацьовані.

Ford представив нове покоління Mustang

 

Ford зазначає, що восьмициліндровий атмосферник буде найпотужнішим з усіх, які колись встановлювалися на Mustang GT, але конкретних цифр поки що не наводить.

Ford представив нове покоління Mustang

 

Двигуни поєднуються з шестиступеневою механікою та вдосконаленим 10-діапазонним автоматом.

Ford представив нове покоління Mustang

 

З нових цікавих фішок заявлено «перше у своєму класі електронне стоянкове гальмо для дрифту».

Ford представив нове покоління Mustang

 

Також покупцям буде доступний пакет орієнтованих на трек опцій Performance, до якого входять передня розпірка Tower, диференціал підвищеного тертя Torsen, адаптивна підвіска MagneRide, збільшені гальмівні диски, ширші задні колеса, крісла Recaro та активна випускна система.

Ford представив нове покоління Mustang

 

У США новий Ford Mustang надійде у продаж наступного літа як автомобіль 2024-го модельного року. Випускатимуть новинку на заводі у Флет-Році (штат Мічиган).
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Ford
 

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