Фінансові новини
- |
- 15.09.22
- |
- 20:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Tesla відмовляється від випуску акумуляторів у ФРН на користь США для податкових пільг - WSJ
17:31 15.09.2022 |
Американський виробник електромобілів Tesla Inc. поставив на паузу план випуску акумуляторів у Німеччині у зв'язку з можливістю отримання податкових пільг у США, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела.
За словами джерел, Tesla розглядає можливість відправки до Штатів обладнання для виробництва акумуляторів, що призначалося для її підприємства в Берліні.
Збільшення виробництва електромобільних батарей у США дозволить Tesla претендувати на податкові пільги у рамках підписаного у серпні президентом країни Джо Байденом закону Inflation Reduction Act (IRA), зазначає WSJ.
За оцінками аналітиків, податкові відрахування, передбачені законом, можуть компенсувати компанії більше третини витрат на випуск акумуляторів, якщо вони відбуватимуться у США. IRA також передбачає надання податкового відрахування в $7,5 тис. для покупців електромобілів, в яких використані батареї, що відповідають певним вимогам.
Tesla, яка спільно з Panasonic Holdings Corp. випускає акумулятори на підприємстві в Неваді, ймовірно, буде одним із перших бенефіціарів нових стимулів, зазначають експерти.
Акції Tesla додають у ціні 0,6% під час попередніх торгів у четвер. З початку поточного року їхня вартість знизилася на 14%.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|В бюджете-2023 не будет денег на выборы Рады: Прогнозируется сохранение военного положения
ТОП-НОВИНИ
|Місію МВФ в Україні очолив економіст із досвідом роботи у повоєнному Іраку
|Петиція із закликом скасувати реорганізацію «Довженко-Центру» набрала 25 тис. голосів
|Очолити та поховати. Як Банкова рятуватиметься від звинувачень у розкраданні гуманітарки
|Україна підписала угоду з країнами G7 про припинення виплат за офіційним боргом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|На полярній станції Мак-Мердо в Антарктиді почали тестувати роботу супутникового Інтернету Starlink
|Tesla відмовляється від випуску акумуляторів у ФРН на користь США для податкових пільг - WSJ
|Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger
|Німецька IT-компанія DeepL додала українську мову до свого перекладу
|Ракета компанії Blue Origin вибухнула через хвилину після запуску
|Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair
|Біля берегів Норвегії протестують 135-метровий вітряк із вертикальними лопатями для морських електростанцій
Бізнес
|Дизельним двигунам придумали порятунок
|YouTube запустив окремий сервіс для освітніх відео
|Forbes назвав найдорожчі спортивні клуби світу: у лідерах – американський футбол
|Sony представила ігровий смартфон Xperia 1 IV Gaming Edition за 1330 доларів із підключенням до проводової мережі
|США можуть створити альянс із 14 держав для боротьби з дефіцитом чіпів та обладнання
|США заборонили IT-компаніям, які отримують підтримку держави, протягом 10 років будувати заводи в Китаї
|Mastercard запускає ініціативу Start Path Ukraine — гранти $10 000 для українських фінтех-компаній і підприємців