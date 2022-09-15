Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Tesla відмовляється від випуску акумуляторів у ФРН на користь США для податкових пільг - WSJ

17:31 15.09.2022 |

Транспорт

 

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. поставив на паузу план випуску акумуляторів у Німеччині у зв'язку з можливістю отримання податкових пільг у США, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела.

За словами джерел, Tesla розглядає можливість відправки до Штатів обладнання для виробництва акумуляторів, що призначалося для її підприємства в Берліні.

Збільшення виробництва електромобільних батарей у США дозволить Tesla претендувати на податкові пільги у рамках підписаного у серпні президентом країни Джо Байденом закону Inflation Reduction Act (IRA), зазначає WSJ.

За оцінками аналітиків, податкові відрахування, передбачені законом, можуть компенсувати компанії більше третини витрат на випуск акумуляторів, якщо вони відбуватимуться у США. IRA також передбачає надання податкового відрахування в $7,5 тис. для покупців електромобілів, в яких використані батареї, що відповідають певним вимогам.

Tesla, яка спільно з Panasonic Holdings Corp. випускає акумулятори на підприємстві в Неваді, ймовірно, буде одним із перших бенефіціарів нових стимулів, зазначають експерти.

Акції Tesla додають у ціні 0,6% під час попередніх торгів у четвер. З початку поточного року їхня вартість знизилася на 14%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5137
  0,0293
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2621  0,07 0,17 41,2797  0,11 0,28
EUR 39,9610  0,07 0,17 41,1810  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес