Tesla відмовляється від випуску акумуляторів у ФРН на користь США для податкових пільг - WSJ

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. поставив на паузу план випуску акумуляторів у Німеччині у зв'язку з можливістю отримання податкових пільг у США, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела.

За словами джерел, Tesla розглядає можливість відправки до Штатів обладнання для виробництва акумуляторів, що призначалося для її підприємства в Берліні.

Збільшення виробництва електромобільних батарей у США дозволить Tesla претендувати на податкові пільги у рамках підписаного у серпні президентом країни Джо Байденом закону Inflation Reduction Act (IRA), зазначає WSJ.

За оцінками аналітиків, податкові відрахування, передбачені законом, можуть компенсувати компанії більше третини витрат на випуск акумуляторів, якщо вони відбуватимуться у США. IRA також передбачає надання податкового відрахування в $7,5 тис. для покупців електромобілів, в яких використані батареї, що відповідають певним вимогам.

Tesla, яка спільно з Panasonic Holdings Corp. випускає акумулятори на підприємстві в Неваді, ймовірно, буде одним із перших бенефіціарів нових стимулів, зазначають експерти.

Акції Tesla додають у ціні 0,6% під час попередніх торгів у четвер. З початку поточного року їхня вартість знизилася на 14%.