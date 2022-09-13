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АНАЛІТИКА

Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair

18:14 13.09.2022 |

Транспорт

Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair

 

Компанія Lincoln показала планову модернізацію кросовера Corsair для модельного 2023 року, який завдяки цьому має зберегти позиції бестселера бренду.


Враховуючи, що оновлення стались в середині покоління, то основні зміни відбулись в салоні автомобіля.

Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair

 

Новинка отримала 13,2-дюймовому «мультимедійку» замість 8-дюймового екрану раніше. При цьому, віртуальні прилади зберегли свої розміри (12,3 дюйми), а система управління теж не змінилась - Sync 4.

Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair

 

З пакетом Equipment Collection III покупці отримають удосконалений помічник водіння - ActiveGlide 1.2. Він дозволяє не тільки прибирати руки з керма під час руху шосе на швидкостях до 129 км/год, але й перебудовуватися зі смуги в смугу, просто включаючи відповідний сигнал повороту. Крім того, в салоні з'явилися покращена система фільтрації повітря та пара нових відтінків обробки - Smoked та Eternal Red.

Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair

 

Зовні рестайлінговий Lincoln Corsair можна впізнати за збільшеною радіаторною решіткою, іншим переднім бампером й кількома новими кольорами кузова - Crystal Red і Whisper Blue.

Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair

 

З лінійки двигунів після оновлення вибув найпотужніший двигун - 2,3-літровий 299-сильний мотор.

Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair

 

Тому тепер весь вибір зводиться до дволітрової 254-сильної «турбочетвірки» EcoBoost та 270-сильної гібридної системи з можливістю заряджання від мережі, заснованої на 2.5-літровому двигуні. Залежно від комплектації та силового агрегату привід може бути переднім або повним.

Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair

 

Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair

 

Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair

 

Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Lincoln
 

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