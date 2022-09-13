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Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair
18:14 13.09.2022 |
Компанія Lincoln показала планову модернізацію кросовера Corsair для модельного 2023 року, який завдяки цьому має зберегти позиції бестселера бренду.
Враховуючи, що оновлення стались в середині покоління, то основні зміни відбулись в салоні автомобіля.
Новинка отримала 13,2-дюймовому «мультимедійку» замість 8-дюймового екрану раніше. При цьому, віртуальні прилади зберегли свої розміри (12,3 дюйми), а система управління теж не змінилась - Sync 4.
З пакетом Equipment Collection III покупці отримають удосконалений помічник водіння - ActiveGlide 1.2. Він дозволяє не тільки прибирати руки з керма під час руху шосе на швидкостях до 129 км/год, але й перебудовуватися зі смуги в смугу, просто включаючи відповідний сигнал повороту. Крім того, в салоні з'явилися покращена система фільтрації повітря та пара нових відтінків обробки - Smoked та Eternal Red.
Зовні рестайлінговий Lincoln Corsair можна впізнати за збільшеною радіаторною решіткою, іншим переднім бампером й кількома новими кольорами кузова - Crystal Red і Whisper Blue.
З лінійки двигунів після оновлення вибув найпотужніший двигун - 2,3-літровий 299-сильний мотор.
Тому тепер весь вибір зводиться до дволітрової 254-сильної «турбочетвірки» EcoBoost та 270-сильної гібридної системи з можливістю заряджання від мережі, заснованої на 2.5-літровому двигуні. Залежно від комплектації та силового агрегату привід може бути переднім або повним.
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