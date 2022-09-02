BMW випускатиме водневі автомобілі? Так, але…

Баварський концерн - єдиний автовиробник Німеччини, який вирішив випускати легкові машини на паливних елементах. Решта роблять ставку на електромобілі.

Німецький автовиробник BMW почав випускати водневі автомобілі? Такий висновок випливає з повідомлень, що на заводі концерну в Мюнхені у присутності прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зедера (Markus Söder) 31 серпня стартувало серійне виробництво систем паливних елементів для моделі BMW iX5 Hydrogen.

Цю модель розробляли з 2015 року на базі SUV (позашляховика) BMW X5, з літа 2021 успішно тестували на автошляхах Німеччини, а взимку - і в Швеції, поблизу полярного кола. І ось тепер запросили високого гостя з нагоди запуску конвеєра.

Водень підходить лише для вантажівок?

Все так, але не зовсім. Почнемо з того, що баварські політики завжди охоче відвідують компанію "Баварські моторні заводи" (Bayerische Motoren Werke), відому в усьому світі за абревіатурою BMW. Отже, лише один цей факт не можна вважати критерієм значущості події. До того ж воднева тема зараз у тренді, і очільнику великої технологічно розвинутої федеральної землі вигідно вкотре підтвердити живий інтерес до інновацій у сфері H2. Тим більше, що влада Баварії виділила майже 500 мільйонів євро на створення науково-дослідного центру в галузі водню та на будівництво водневих заправок, на чому не забув наголосити Зедер.

Голова правління BMW Олівер Ціпсе та прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер, 31.08.2022

Автобудівник, своєю чергою, зацікавлений у тому, щоби продемонструвати: його експеримент має політичну підтримку. Адже йдеться справді про експеримент. У штабквартирах інших німецьких автовиробників - Volkswagen з доньками Audi та Porsche, Mercedes-Benz, доньці концерну Stellantis Opel, європейському відділенні Ford - вважають легкові машини на водні безперспективним напрямком розвитку автопрому, а тому у рамках декарбонізації автотранспорту роблять ставку на електромобілі.

Інша річ - вантажівки. Досить поширена думка, що у цьому сегменті відмовлятися від дизеля (або бензину) краще на користь водню, особливо при великій тоннажності, оскільки для перевезення вантажів на далекі відстані можуть знадобитися надто великі і, головне, занадто важкі акумуляторні батареї, які, до того ж, у дорозі доведеться надто довго заряджати. Утім, у галузі є й прихильники вантажних електромобілів.

Водневий автомобіль - інший різновид електромобіля

Як би там не було, ніхто в Німеччині окрім BMW випускати легкові H2-автомобілі зараз не має наміру, хоча Mercedes-Benz та Audi свого часу експериментували у цій сфері. Та й BMW досить успішно переходить на випуск електромобілів і щонайпізніше у 2030 році має намір половину своєї продукції оснащувати виключно електричними моторами.

Водночас голова правління BMW Олівер Ціпсе (Oliver Zipse) все ж не хоче повністю відмовлятися від інших технічних варіантів. "Для нас автомобілі, які працюють на водні, є ідеальною технологією для того, щоб розумно доповнити автомобілі на електричних батареях і тим самим укомплектувати набір рішень в галузі електромобільності", - заявив глава компанії на урочистому заході 31 серпня.

Отже, йдеться все ж про електромобільність, тільки про інший її різновид? Так, адже насправді водневі автомобілі теж є електромобілями. Тільки у них роботу електромотора забезпечує не акумуляторна батарея, яка заряджається від мережі, а батарея, що отримує електроенергію від паливних елементів, у яких вона виробляється - без шкідливих викидів в атмосферу - в ході хімічної реакції між воднем і киснем.

Дрібна серія, яка навіть не потрапить у продаж

Власне, виробництво саме готових систем паливних елементів і почалося тепер у Мюнхені. При цьому ключовий компонент, безпосередньо паливні елементи, BMW отримує від японської корпорації Toyota, з якою співпрацює в цій сфері з 2013 року. А Toyota, нагадаємо, випускає вже друге покоління найвідомішої у світі моделі водневого автомобіля Mirai. За даними газети Handelsblatt, глобальні продажі цієї моделі склали минулого року 6 тисяч одиниць.

У BMW обсяги серійного виробництва будуть ще скромнішими і становитимуть менше 100 одиниць, повідомила інформаційна агенція dpa. Тож баварський прем'єр-міністр брав участь у Мюнхені у запуску дрібної серії. Експериментальний характер випуску водневих автомобілів підкреслює і те, що вони навіть не надійдуть у продаж або в лізинг, а будуть передані відібраним автолюбителям у Німеччині, Франції, США, Японії, Південній Кореї та Китаї для тестування у звичайних умовах.

Так водневий автомобіль BMW iX5 Hydrogen виглядає "зсередини". Ліворуч - система паливних елементів

Втім, Олівер Ціпсе вже заявляв, що у керівництві BMW активно розмірковують про друге покоління водневих машин. А Пітер Нота (Pieter Nota), який відповідає у правлінні концерну за збут та роботу з клієнтами, в інтерв'ю агентству Nikkei повідомив, що запуск майбутнього H2-автомобіля у серійне виробництво та продаж намічений на 2025 рік.

Доволі показово, що таку конкретну заяву він зробив у розмові з журналістами саме з Японії. У Мюнхені, очевидно, виходять із того, що найкращі шанси автомобілі на водні матимуть у цій країні та загалом в Азії. Так, Китай має план довести кількість водневих машин на своїх дорогах до одного мільйона одиниць, зазначає агенція dpa.

Водневий автомобіль: аргументи "за" та "проти"

У Німеччині, яка вийшла у світові лідери з впровадження водневих поїздів, до легкових водневих автомобілів скептично ставляться і автомобілісти, і експерти з автопрому. Так, професор Штефан Братцель (Stefan Bratzel), директор дослідницького інституту Center of Automotive Management (CAM) у Бергіш-Гладбасі, найвагомішим аргументом проти цієї технології вважає "велику витрату енергії при отриманні водню".

Адже з точки зору скорочення викидів в атмосферу парникових газів та захисту клімату є сенс використовувати лише зелений водень, виготовлений з води методом електролізу з використанням великої кількості електроенергії з відновлюваних джерел. Що ж виходить, розмірковує експерт: спершу витрачати електроенергію на виробництво водню, а потім, в автомобілі, знову перетворювати H2 на електроенергію? Чи не завеликі будуть втрати при цьому?

Воднева заправка в баварському місті Ерланген

Ще один вагомий аргумент "проти": у всій Німеччині H2 поки що можна отримати лише приблизно на 100 заправках. Але є й аргументи "за". Водень - чудовий накопичувач надлишків зеленої електроенергії, його можна імпортувати трубопроводами і танкерами з різних країн світу, наприклад, з Канади, про що нещодавно домовилася делегація уряду ФРН, яка побувала в країні. А для автомобілістів велика перевага полягає в тому, що заправити бак (або два баки, як BMW iX5 Hydrogen) можна за лічені хвилини. А ще, додають у концерні, ця технологія може виявитися особливо затребуваною у найбільших та найважчих SUV.

Тому початок дрібносерійного виробництва H2-автомобілів на заводі BMW у Мюнхені тільки піділлє масла у вогонь дискусій про їхні перспективи. Точніше: піддасть їм водню.