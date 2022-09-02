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В США проти Tesla подали колективний позов через помилкові спрацювання гальм
09:51 02.09.2022 |
Власник Tesla із Сан-Франциско подав колективний позов проти компанії з виробництва електромобілів через проблему з фантомним гальмуванням, яка, за його словами, перетворила «функцію безпеки на страшний та небезпечний кошмар». Хосе Альварес Толедо стверджує, що сотні тисяч клієнтів Tesla готові приєднатися до його позову.
У позові Tesla звинувачується у приховуванні ризиків безпеки, що пов'язані з системою допомоги водієві Autopilot, порушенні гарантій, нечесному отриманні прибутку та порушенні каліфорнійського закону про недоброчинну конкуренцію. Позивач вимагає накладення штрафу на компанію.
«Багато власників Tesla повідомляють про різкі, раптові уповільнення та зупинки через помилкове спрацювання гальмівної системи їхніх автомобілів, навіть якщо поблизу не було жодних об'єктів», - йдеться в позові. «Коли виникає раптовий ненавмисний збій гальмування, функція забезпечення безпеки перетворюється на страшний та небезпечний кошмар».
Раніше Tesla була змушена відізвати версію 10.3 свого програмного забезпечення Full Self-Driving (FSD), удосконаленої системи допомоги водієві, через проблеми з попередженнями про зіткнення та раптове гальмування.
Після відкату кількість скарг ще збільшилася. Національна адміністрація безпеки дорожнього руху отримала не менше ніж 107 з листопада по січень порівняно з 34 за попередні 22 місяці. Було розпочато розслідування інцидентів з автомобілями Tesla Model 3 та Model Y після отримання 354 скарг. У травні агентство надіслало Tesla лист із запитом інформації, в якому кількість скарг було оновлено до 758. При цьому повідомлень про аварії, травми або загиблих внаслідок цієї проблеми не надходило.
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