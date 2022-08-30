Citroen представив в Україні оновлений кросовер C5 Aircross

Оновлений кросовер Citroen C5 Aircross тепер доступний для українських покупців, адже марка оголосила комплектації та ціни для України.





Перше та єдине покоління кросовера Citroen C5 Aircross дебютувало у квітні 2017 року, а на європейський ринок середньорозмірний кросовер вийшов навесні 2019-го. На початку цього року модель отримала суттєві оновлення ззовні та зсередини.

Передня частина C5 Aircross серйозно змінились: решітка радіатора отримала підсвічування, новий підпис ходових вогнів й виражений логотип Citroen. Серед інших змін - 18-дюймові колісні диски Pulsar та новий відтінок Eclipse Blue.

В своїх же габаритах автомобіль не змінився й це зрозуміло, адже платформа EMP2 та багато технічних параметрів залишись без змін.

В салоні з'явився 10-дюймовий сенсорний екран, який змістив нижче дефлектори вентиляції. Змінилися графіка панелі приладів, компонування центральної консолі.

Так, трансмісійний селектор замінили на мініатюрний перемикач, доопрацювали і пульт вибору режимів руху (гібридний, електричний та спортивний). Доданий другий порт USB та додаткове відділення для зберігання речей.

Відтепер кросовер оснащується тими ж кріслами, що стоять у нових C4 та C5 X. Повідомляється, що вони зручніші за попередні. Передня пара забезпечена не тільки підігрівом, але також вентиляцією та масажем. У дорожчих комплектаціях доступна нова оббивка з алькантари та перфорованої шкіри.

Українським покупцям фактично запропоновано два дизельні двигуни та плагін-гібридну систему на основі бензинового двигуна.

Дизельний 1,5 BlueHDi видає 130 кінських сил та 300 Нм крутного моменту, який в парі з 8-ступеневим автоматом обіцяє витрачати 4,1 л на 100 км в змішаному циклі.

Також буде доступний 2-літровий BlueHDi, котрий тестувався на нашому тесті, й також агрегується 8-ступеневим автоматом. Проте потужність у 180 к.с. вимагатиме вже 4,5 л/100 км у змішаному циклі.

На нашому ринку також з'явиться й плагін-гібридна версія C5 Aircros, яка базується на 180-сильному двигуні PureTech, що поєднаний з електродвигуном потужністю у 81,2 кВт (110 к. с.). Разом силовий агрегат забезпечує сукупну потужність у 225 к. с.

Для українського рину пропонується лише дві комплектації Feel Pack та Shine Pack.

Проте вже «базова» Feel Pack оснащена чималої кількістю допоміжних систем, як Active Safety Brake та Hill Start Assist. Також покупці з цією комплектацією отримають систему безключового доступу та запуску двигуна, обігрів нижньої частини лобового скла, передні світлодіодні ліхтарі головного світла LED Vision з інтегрованими денними ходовими LED вогнями.

З найслабшим дизелем версія Feel Pack коштуватиме від 1 175 700 грн, а з потужнішим - від 1 234 300 грн.

Комплектація Shine Pack додатково відрізняється активним круїз-контролем із функцією Stop&Go, повним парктроніком та 10-дюймовим дисплеєм з підтримкою Android Auto та Apple Car Play.

«Топова» версія пропонується лише з потужнішим дизельним двигуном й плагін-гібридом. Таким чином, ціни починаються від 1 321 300 грн та від 1 847 900 грн відповідно.

