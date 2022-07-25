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АНАЛІТИКА

Новий Nissan X-Trail презентували в Японії

11:40 25.07.2022 |

Транспорт

Новий Nissan X-Trail презентували в Японії

 

Нове покоління Nissan X-Trail дебютувало на батьківщині з переднім та повним приводом, а також із технологією e-Power.

У Північній Америці новий Nissan X-Trail (під назвою Rogue) розкрили ще влітку позаминулого року. У Китаї - вже під власним ім'ям - навесні минулого. І лише тепер відбулася прем'єра в рідній Японії.


До речі, в Європі новинка офіційно ще теж не презентована, але Motorcar вже писав про очікування цього дебюту.

Новий Nissan X-Trail презентували в Японії

 

Загалом кросовер виглядає ззовні та всередині аналогічно до вищезгаданих версій. Проте, найголовніше ховається під капотом.

Новий Nissan X-Trail презентували в Японії

 

Для топових версій X-Trail пропонується технологія e-Power - бензиновий двигун із змінною компресією, який фактично не приводить в рух колеса. Натомість двигун живить генератор, який передає електроенергію електромоторам, що й рухають автомобіль.

Новий Nissan X-Trail презентували в Японії

 

Це зменшує споживання палива та викиди порівняно зі звичайною машиною із двигуном ДВЗ. Аналогічна технологія вже застосована на меншому Qashqai (Rogue Sport у США) й також відома як e-4ORCE.

Новий Nissan X-Trail презентували в Японії

 

Електрифіковані моделі також отримують технологію e-Pedal (від електрокарів Nissan), яка зменшує потребу натискати педаль гальма, оскільки уповільнення забезпечується автоматично, коли водій знімає ногу з педалі акселератора.

Новий Nissan X-Trail презентували в Японії

 

При цьому, базова модель оснащується конфігурацією 2WD і використовує той же 1,5-літровий двигун внутрішнього згоряння, але без переднього і заднього електродвигунів гібридної установки. Модель 2WD пропонується виключно з двома рядами сидінь.

Новий Nissan X-Trail презентували в Японії

 

В салоні X-Trail отримав 12,3-дюймову повністю цифрову панель приладів і сенсорний екран такого ж розміру, а також додатковий проекційний дисплей розміром 10,8 дюйма.

Новий Nissan X-Trail презентували в Японії

 

Всередині пропонується оббивка з тканини та шкіри Nappa, а також власна водовідштовхувальна тканина Tailor Fit і Cell-Cloth від Nissan.

Новий Nissan X-Trail презентували в Японії

 

Ціни починаються з 3 198 800 ієн (близько 23 100 доларів США) і зростають до 4 499 000 ієн (32 600 доларів США) за топові версії.

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Новий Nissan X-Trail презентували в Японії

 
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Nissan
 

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