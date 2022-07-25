Новий Nissan X-Trail презентували в Японії

Нове покоління Nissan X-Trail дебютувало на батьківщині з переднім та повним приводом, а також із технологією e-Power.

У Північній Америці новий Nissan X-Trail (під назвою Rogue) розкрили ще влітку позаминулого року. У Китаї - вже під власним ім'ям - навесні минулого. І лише тепер відбулася прем'єра в рідній Японії.





До речі, в Європі новинка офіційно ще теж не презентована, але Motorcar вже писав про очікування цього дебюту.

Загалом кросовер виглядає ззовні та всередині аналогічно до вищезгаданих версій. Проте, найголовніше ховається під капотом.

Для топових версій X-Trail пропонується технологія e-Power - бензиновий двигун із змінною компресією, який фактично не приводить в рух колеса. Натомість двигун живить генератор, який передає електроенергію електромоторам, що й рухають автомобіль.

Це зменшує споживання палива та викиди порівняно зі звичайною машиною із двигуном ДВЗ. Аналогічна технологія вже застосована на меншому Qashqai (Rogue Sport у США) й також відома як e-4ORCE.

Електрифіковані моделі також отримують технологію e-Pedal (від електрокарів Nissan), яка зменшує потребу натискати педаль гальма, оскільки уповільнення забезпечується автоматично, коли водій знімає ногу з педалі акселератора.

При цьому, базова модель оснащується конфігурацією 2WD і використовує той же 1,5-літровий двигун внутрішнього згоряння, але без переднього і заднього електродвигунів гібридної установки. Модель 2WD пропонується виключно з двома рядами сидінь.

В салоні X-Trail отримав 12,3-дюймову повністю цифрову панель приладів і сенсорний екран такого ж розміру, а також додатковий проекційний дисплей розміром 10,8 дюйма.

Всередині пропонується оббивка з тканини та шкіри Nappa, а також власна водовідштовхувальна тканина Tailor Fit і Cell-Cloth від Nissan.

Ціни починаються з 3 198 800 ієн (близько 23 100 доларів США) і зростають до 4 499 000 ієн (32 600 доларів США) за топові версії.

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