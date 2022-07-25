Фінансові новини
- |
- 25.07.22
- |
- 11:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Новий Nissan X-Trail презентували в Японії
11:40 25.07.2022 |
Нове покоління Nissan X-Trail дебютувало на батьківщині з переднім та повним приводом, а також із технологією e-Power.
У Північній Америці новий Nissan X-Trail (під назвою Rogue) розкрили ще влітку позаминулого року. У Китаї - вже під власним ім'ям - навесні минулого. І лише тепер відбулася прем'єра в рідній Японії.
До речі, в Європі новинка офіційно ще теж не презентована, але Motorcar вже писав про очікування цього дебюту.
Загалом кросовер виглядає ззовні та всередині аналогічно до вищезгаданих версій. Проте, найголовніше ховається під капотом.
Для топових версій X-Trail пропонується технологія e-Power - бензиновий двигун із змінною компресією, який фактично не приводить в рух колеса. Натомість двигун живить генератор, який передає електроенергію електромоторам, що й рухають автомобіль.
Це зменшує споживання палива та викиди порівняно зі звичайною машиною із двигуном ДВЗ. Аналогічна технологія вже застосована на меншому Qashqai (Rogue Sport у США) й також відома як e-4ORCE.
Електрифіковані моделі також отримують технологію e-Pedal (від електрокарів Nissan), яка зменшує потребу натискати педаль гальма, оскільки уповільнення забезпечується автоматично, коли водій знімає ногу з педалі акселератора.
При цьому, базова модель оснащується конфігурацією 2WD і використовує той же 1,5-літровий двигун внутрішнього згоряння, але без переднього і заднього електродвигунів гібридної установки. Модель 2WD пропонується виключно з двома рядами сидінь.
В салоні X-Trail отримав 12,3-дюймову повністю цифрову панель приладів і сенсорний екран такого ж розміру, а також додатковий проекційний дисплей розміром 10,8 дюйма.
Всередині пропонується оббивка з тканини та шкіри Nappa, а також власна водовідштовхувальна тканина Tailor Fit і Cell-Cloth від Nissan.
Ціни починаються з 3 198 800 ієн (близько 23 100 доларів США) і зростають до 4 499 000 ієн (32 600 доларів США) за топові версії.
Слідкуйте за останніми новинами на наших каналах у Telegram, Facebook, Twitter та Google News.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|З чистого аркуша. Навіщо Коломойського зробили найбільшим європейським інвестором в Україну
ТОП-НОВИНИ
|Україна, Туреччина та РФ за підтримки ООН домовилися про 120-денний експорт зерна з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний»
|Голову тероборони Дніпропетровщини Корбана не впускають до України, мотивуючи припиненням громадянства
|Без паспорта: Рятує чи топить Коломойського Зеленський, забираючи громадянство
|Курс підняли, обмеження посилили, облікову залишили. Що несуть в собі ці зміни від НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стати надійним партнером у питанні транспортних вантажоперевезень
У РУБРИЦІ
|Обладнання Huawei могло красти дані про ядерний арсенал США, у ФБР завели справу, - CNN
|Новий Nissan X-Trail презентували в Японії
|Samsung першою у світі почала постачання 3-нм чіпів - відвантажена перша партія
|Вчені винайшли, як змусити кремнієві сонячні панелі виробляти більше енергії
|Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla
|Колишнього топ-менеджера Coinbase заарештували за підозрою в інсайдерській торгівлі
|Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала новый рейтинг — смартфонов, которые заряжаются быстрее всего
Бізнес
|Професійна соцмережа LinkedIn запустила україномовну версію
|Біткойн виявився збитковим для Tesla. Компанія продала 75% монет
|Потужну і дуже точну лазерну зброю успішно випробували у Великій Британії
|Google тестуватиме окуляри з доповненою реальністю на вулицях
|Найбільший фонд Саудівської Аравії став акціонером Aston Martin
|У Києві викрили шахрайську схему інвестицій у майнінг
|Велика Британія створить найбільшу у світі магістраль для дронів