Найбільший фонд Саудівської Аравії став акціонером Aston Martin

Суверенний фонд Саудівської Аравії (Public Investment Fund, PIF) отримає 16,7 відсотка акцій Aston Martin, що зазнає фінансового лиха. Найбільшим акціонером компанії залишиться канадський бізнесмен Лоуренс Стролл та його консорціум Yew Tree, який скоротить свою частку до 18,3 відсотка. На третє місце опуститься Mercedes-Benz, який володіє 9,7 відсотками акцій.

З моменту первинного публічного розміщення акцій у 2018 році становище Aston Martin залишається хитким. Цього року вартість цінних паперів компанії впала майже на 73 відсотки, виправившись на 10 відсотків на тлі новин про нового інвестора.

Половину отриманих від PIF коштів буде витрачено на виплату частини боргу, заявили в Aston Martin. До кінця першого кварталу 2022 року чистий борг британського виробника наблизився до одного мільярда фунтів стерлінгів (близько 83 мільярдів рублів за актуальним на той момент курсом) і становив 956,8 мільйона фунтів. Тобто борг майже зрівнявся із вартістю компанії - 1,08 мільярда фунтів стерлінгів.

Паралельно зі зростанням боргу та здешевленням акцій Aston Martin втрачає покупців. У першому півріччі йому вдалося реалізувати 2676 автомобілів - на 2901 менше, ніж за той же період минулого року. За підсумками року обсяг продажів має перевищити 6660 екземплярів, і цей план Aston Martin поки що не коригує.