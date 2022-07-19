Представлений найнестандартніший кросовер Toyota з витратою 6,2 л на 100 км

Нова Toyota Crown поєднує в собі риси седана та кросовера. Модель запропонують виключно у гібридних версіях.

У Японії презентовано нову Toyota Crown шістнадцятого покоління. Модель радикально змінилася і повертається на глобальний ринок - із кінця року стартують її продажі у США та Європі. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.





Toyota Crown перетворили на нестандартний седан-кросовер. В автомобіля збільшений кліренс і з'явився пластиковий позашляховий обвіс. Широкі грати радіатора поєднуються з вузькими світлодіодними фарами. Аркоподібний дах і висока вигнута віконна лінія роблять профіль стрімкішим.

Кросовер Toyota Crown поріднився з Camry - він побудований на тій самій платформі TNGA-K. Модель прийде на заміну седану Toyota Avalon і її можна порівняти з ним за габаритами.

Розміри Toyota Crown 2023

* довжина - 4 928 мм;

* ширина - 1 840 мм;

* висота - 1 540 мм;

* колісна база - 2 850 мм.

У салоні на передній панелі встановлені два 12,3-дюймові екрани - віртуальна панель приладів і сенсорний дисплей мультимедіа. Вже в базовій версії нова Toyota Crown отримала електропривід і підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, Wi-Fi, датчик світла, бездротову зарядку для смартфонів, адаптивний круїз-контроль.

Топовий варіант Platinum додає шкіряний салон, панорамний дах, датчик дощу, паркувальний автопілот, вентиляцію передніх і підігрів задніх крісел.

Кросовер Toyota Crown буде доступний виключно у гібридних версіях і тільки з повним приводом. Початковий варіант отримав 2,5-літровий бензиновий двигун та електромотор сумарною потужністю 218 к. с. Він витрачає 6,2 л/100 км у змішаному циклі.

У топовій версії встановлені 2,4-літрова турбочетвірка та два електромотори, а їх загальна віддача - 345 к. с. Середня витрата палива становить 8,4 л/100 км.



